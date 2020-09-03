Співачка Настя Каменських нещодавно повернулась з Туреччини, проте публікувати чарівні фото з курорту не припинила. Зірка показала стильний пляжний образ у смугастій сукні.

На особистій сторінці в інстаграмі Настя Каменських оприлюднила нове фото.

Перед камерою вона постала під час останньої мандрівки з Потапом до міста Кемер, куди подружжя прилетіло заради концерту співачки в п'ятизірковому готелі. Проте на зйомку дорогою на пляж зірка все ж знайшла час.

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Настя Каменських позувала у червоній сукні в чорну смужку вільного крою на ґудзиках. Проте у спекотний день вона вирішила приспустити вбрання з широкими рукавами, аби засвітити свої тендітні плечі. Під сукню артистка одягла чорний купальник на бретелях.

На пляж вона вирушила без косметики на обличчі, а речі зібрала у стильний плетений рюкзак. Образ довершили трендові окуляри з рожевими скельцями у стилі 80-х, на який знаменитість акцентувала на фото. Волосся співачка залишила природно хвилястим й не вкладала його.