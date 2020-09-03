Певица Настя Каменских недавно вернулась из Турции, однако публиковать очаровательные фото с курорта не прекратила. Звезда показала стильный пляжный образ в полосатом платье.

На личной странице в инстаграме Настя Каменских обнародовала новое фото.

Перед камерой она предстала во время последнего путешествия с Потапом в город Кемер, куда супруги прилетели ради концерта певицы в пятизвездочном отеле. Однако на съемку по дороге на пляж звезда все же нашла время.

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Настя Каменских позировала в красном платье в черную полоску свободного кроя на пуговицах. Однако в жаркий день она решила приспустить наряд с широкими рукавами, чтобы засветить свои хрупкие плечи. Под платье артистка надела черный купальник на бретелях.

На пляж она отправилась без косметики на лице, а вещи собрала в стильный плетеный рюкзак. Образ довершили трендовые очки с розовыми стеклами в стиле 80-х, на который знаменитость акцентировала на фото. Волосы певица оставила естественно волнистыми и не укладывала их.