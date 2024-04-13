Добірка коротких привітань з днем народження: щирі слова для іменинників

У день народження хочеться почути найщиріші побажання від усіх близьких. Нерідко буває, особливо у наш час, що іменинника не можуть привітати особисто, тому надсилають чудові слова у соціальних мережах.

Сьогодні LifeStyle 24 ділиться з вами короткими привітаннями з днем народження. Зберігайте нашу добірку, аби в особливий день надіслати СМС комусь зі своїх рідних, друзів, знайомих чи колег.

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СМС-привітання з днем народження

Вітаю з днем народження! Нехай кожен твій день наповнюється шаленими емоціями та незабутніми подіями. Ніколи не сумуй.

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Привіт, моя найкраща подруго. Сьогодні хочу щиро привітати тебе з днем народження. Бажаю ніколи не втрачати віру у краще майбутнє.

З днем народження / Фото Canva

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Нехай у цей святковий день тебе оточують лише найближчі люди. Насолоджуйся такими прекрасними моментами та цінуй все, що маєш.

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З днем народження, рідний! Нехай кожна мить твого життя буде наповнена коханням, щастям та радістю, а у сім'ї панують достаток та добробут.

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Я дуже дякую долі, що декілька років тому зустріла тебе. Бажаю сьогодні отримати багато щирих привітань від рідних та друзів.

З днем народження / Фото Canva

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Бажаю, щоб на очах бриніли лише сльози радості, щоб близькі люди дарували тобі позитивні емоції та миті. З днем народження!

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Вітаю тебе з прекрасним святом – з днем народження. Це особливий день у житті кожної людини, тому проведи його фантастично.

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У день народження бажаю тобі витримки, рішучості, наполегливості та сил. Завжди будь впевненим у собі та підкорюй найвищі вершини.

З днем народження / Фото Pexels

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Бажаю, щоб у твоїй душі завжди панував спокій. Мирного неба над головою, перемоги та всього найкращого. Нехай збуваються найзаповітніші мрії!

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Вітаю з днем народження! Бажаю, щоб твоє личко завжди світилося від радості, а найближчі люди підтримували у хвилини смутку.