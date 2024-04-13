Сегодня LifeStyle 24 делится с вами короткими поздравлениями с днем рождения. Сохраняйте нашу подборку, чтобы в особый день отправить СМС кому-то из своих родных, друзей, знакомых или коллег.

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СМС-поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Пусть каждый твой день наполняется бешеными эмоциями и незабываемыми событиями. Никогда не грусти.

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Привет, моя лучшая подруга. Сегодня хочу искренне поздравить тебя с днем рождения. Желаю никогда не терять веру в лучшее будущее.

С днем рождения / Фото Canva

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Пусть в этот праздничный день тебя окружают только самые близкие люди. Наслаждайся такими прекрасными моментами и цени все, что имеешь.

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С днем рождения, родной! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено любовью, счастьем и радостью, а в семье царят достаток и благополучие.

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Я очень благодарна судьбе, что несколько лет назад встретила тебя. Желаю сегодня получить много искренних поздравлений от родных и друзей.

С днем рождения / Фото Canva

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Желаю, чтобы на глазах блестели только слезы радости, чтобы близкие люди дарили тебе положительные эмоции и мгновения. С днем рождения!

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Поздравляю тебя с прекрасным праздником – с днем рождения. Это особенный день в жизни каждого человека, поэтому проведи его фантастически.

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В день рождения желаю тебе выдержки, решительности, настойчивости и сил. Всегда будь уверенным в себе и покоряй высокие вершины.

С днем рождения / Фото Pexels

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Желаю, чтобы в твоей душе всегда царил покой. Мирного неба над головой, победы и всего наилучшего. Пусть сбываются самые заветные мечты!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твое личико всегда светилось от радости, а самые близкие люди поддерживали в минуты грусти.