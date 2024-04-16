Викликають усмішку: 12 українських прізвищ, які вигадали заради жарту

Часто за прізвищами люди дізнаються про походження свого роду. Однак чимало родових імен колись вигадали заради жарту. Їх одразу можна впізнати, адже завжди викликають усмішку на обличчі.

Жартівливі прізвища утворюються через незвичне поєднання слів. Тож у давні часи люди проявляли неабияку фантазію. Детальніше читайте у матеріалі.

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Українці прізвища, які утворилися як жарт

Жартівливі прізвища походять від назв тих чи інших професій, які були популярні у давні часи. Тож якщо у вас одне з цих родових імен, можете дізнатися, ким колись працювали ваші родичі.

Тесляр – Дубогризенко .

. Скляр – Шклобой .

. Мельник – Мукосієнко .

. Паламар – Заплюйсвічка.

Деякі прізвища давали людям через певні особливості зовнішності та характеру. Наприклад, звертали увагу на їх зріст або форму носа.

Репетило.

Малишко.

Щербань.

Плаксій.

Довженко.

Мовчун.

Кривоніс.

Горбатенко.

Прізвище Довженко належало відомому українському кінорежисерові Олександру Довженку, а Кривоніс – українському військовому діячу Максимові Кривоносу.

Діліться добіркою смішних українських прізвищ з друзями. Можливо, у списку вони знайдуть якесь знайоме та дізнаються цікаву інформацію.