Водночас чимало українських прізвищ мають цікаве коріння та можуть викликати сміх своїм звучанням. Про це детальніше – пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Теж цікаво Ці 13 українських прізвищ приносять лише щастя своїм власникам

Які смішні прізвища дивують своїм походженням?

Найбільша група смішних прізвищ пов'язана саме з шумом та криком. Очолює цей список прізвище Крикун, яке носять аж 4575 українців. Як зазначає дослідник Юліан Редько, власники цього родового імені, ймовірно, мали неабиякі вокальні дані, як і предки людей з прізвищами Верещак (2813 осіб) та Шумило (2197 осіб).

Цікаво спостерігати, як одна й та сама риса характеру трансформувалася у різні форми залежно від регіону чи симпатії громади. Наприклад, якщо людина не просто кричала, а робила це емоційно, з'являлися такі варіанти:

Верескун – 926 носіїв;

– 926 носіїв; Репетун – 170 носіїв;

– 170 носіїв; Криклій – 78 носіїв;

– 78 носіїв; Горлай – 69 носіїв;

– 69 носіїв; Репетіло – лише 33 носії.

До того ж досить цікаві прізвища належали тим, хто ніколи не ліз за словом у кишеню і завжди був готовим до палкої дискусії чи навіть бійки. Так, родові імена Забіяка (1465 представників), Кривда (1125 осіб) та Задирака (741 людина) вказували на справжніх майстрів провокацій.

Деякі прізвища зустрічаються рідше, але звучать неймовірно колоритно. Наприклад, родове ім'я Морочило (162 українці) натякає на предка, який міг "заморочити" голову будь-кому, а Скоробреха (156 осіб) – на дуже винахідливого оповідача, який не завжди турбувався про правдивість своїх слів.

Кумедні прізвища в Україні / Фото Freepik

Які ще українські прізвища звучать кумедно?