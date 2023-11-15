Чи можна обрізати сливи в листопаді: важливі поради для рясного врожаю

Слива потребує догляду цілий рік. Тому за необхідності її доводиться обрізати в різний час.

Наприклад, навесні з дерева видаляють підмерзлі ділянки. А влітку сливу обрізають, щоб допомогти їй справитися з рясним урожаєм. У листопаді необхідно готувати дерево до зими.

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Обрізка сливи восени

Обрізування сливи восени також підвищує її врожайність. Коли дерево починає готуватися до сну, з нього видаляють сухі та зламані гілки. Або ті, що постраждали від комах чи хвороб. Слід також вкоротити верхівку, якщо вона виросла вище, ніж 2,5 метра.

Згодом підрізають пагони, що занадто активно ростуть. Також потрібно слідкувати, щоб вони не почали згущувати крону. Адже тоді туди не зможуть потрапляти сонячні промені. У молодих дерев пагони підрізають згори і з боків не більше, ніж на третину. А гілки, що ростуть усередину крони, видаляють зовсім.

Поради для гарного врожаю сливи / Фото Canva

Зазвичай старі гілки підрізають навесні. Проте інколи це необхідно робити і восени. Варто видалити стовбурні гілки, які в поточному році не родили, обрізати сухості та інфіковані грибками чи шкідниками гілки.

Не забудьте спалити всі обрізки, а зрізи обробити. Важливо зауважити, що старі сливи потрібно обрізати навесні. Оскільки рани на них повільно заживають. Зимові морози можуть згубити дерево.

Переваги обрізки сливи пізньою осінню