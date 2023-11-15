К примеру, весной с дерева удаляют подмерзшие участки. А летом сливу обрезают, чтобы помочь ей справиться с обильным урожаем. В ноябре нужно готовить дерево к зиме.

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Обрезка сливы осенью

Обрезка сливы осенью также повышает ее урожайность. Когда дерево начинает готовиться ко сну, из него удаляют сухие и сломанные ветки. Или пострадавшие от насекомых и болезней. Следует также укоротить верхушку, если она выросла выше 2,5 метра.

Впоследствии подрезают слишком активно растущие ростки. Также нужно следить, чтобы они не начали сгущать крону. Ведь тогда туда не смогут попадать солнечные лучи. У молодых деревьев ростки подрезают сверху и по бокам не больше, чем на треть. А ветви, растущие внутрь кроны, удаляют совсем.

Советы для хорошего урожая сливы / Фото Canva

Обычно старые ветки подрезают весной. Однако иногда это нужно делать и осенью. Следует удалить стволовые ветки, которые в текущем году не родили, обрезать сухость и инфицированные грибками или вредителями ветви.

Не забудьте сожечь все обрезки, а срезы обработать. Важно заметить, что старые сливы нужно обрезать весной. Поскольку раны на них медленно заживают. Зимние морозы могут погубить дерево.

Преимущества обрезки сливы поздней осенью