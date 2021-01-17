Мультфільми та комікси про квасольку, на ім'я Кетніпз заполонили інстаграм! Цікаві відео про кумедні роздуми про життя – дивіться в нашому матеріалі.

Гаррі вигадав цього персонажа, коли стомився малювати реалістичні ілюстрації. На той час автору було 17 років. Квасолька Кетніпз заполонила серця 2,5 мільйона читачів в інстаграмі @ketnipz.

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Майже всі картинки з квасолькою супроводжуються смішними підписами або діалогами. У відео розкриваються максимально життєві історії, які знайомі кожному з нас.

Комікси з Кетніпз

Хто переможе песимізм чи оптимізм

Усі ми трохи Кетніпз

Квасолька, як і багато хто з нас, не любить понеділок.

"Життя біль або шоколад"

Усього через 18 місяців після того, як підліток з Кардіффа розмістив свій перший мультфільм у соціальних мережах, у нього з'явився власний асортимент одягу. У 2020 році там можна придбати й захисну маску.

Мультики з Кетніпз

Страшний сон багатьох учнів

"Попередження про трігер!"

Квасольку Кетніпз нічого не дратує, навіть шум ремонтних робіт. Але єдиний звук, який також не подобається багатьом.

Наша уява в темряві розігрується не на жарт

Коротко про сучасний світ

Єдиний спосіб захиститися від Карен,

– зазначив у дописі художник.

Якщо у вас є кіт, то вам знайома ця ситуація

Робота та життя, коли працюєш або вчишся з дому

Хтось впізнав себе у квасольці?