Славна квасолька Кетніпз: добірка життєвих відео
Мультфільми та комікси про квасольку, на ім'я Кетніпз заполонили інстаграм! Цікаві відео про кумедні роздуми про життя – дивіться в нашому матеріалі.
Гаррі вигадав цього персонажа, коли стомився малювати реалістичні ілюстрації. На той час автору було 17 років. Квасолька Кетніпз заполонила серця 2,5 мільйона читачів в інстаграмі @ketnipz.
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Майже всі картинки з квасолькою супроводжуються смішними підписами або діалогами. У відео розкриваються максимально життєві історії, які знайомі кожному з нас.
Комікси з Кетніпз
Хто переможе песимізм чи оптимізм
Усі ми трохи Кетніпз
Квасолька, як і багато хто з нас, не любить понеділок.
"Життя біль або шоколад"
Усього через 18 місяців після того, як підліток з Кардіффа розмістив свій перший мультфільм у соціальних мережах, у нього з'явився власний асортимент одягу. У 2020 році там можна придбати й захисну маску.
Мультики з Кетніпз
Страшний сон багатьох учнів
"Попередження про трігер!"
Квасольку Кетніпз нічого не дратує, навіть шум ремонтних робіт. Але єдиний звук, який також не подобається багатьом.
Наша уява в темряві розігрується не на жарт
Коротко про сучасний світ
Єдиний спосіб захиститися від Карен,
– зазначив у дописі художник.
Якщо у вас є кіт, то вам знайома ця ситуація
Робота та життя, коли працюєш або вчишся з дому
Хтось впізнав себе у квасольці?
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