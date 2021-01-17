Мультфильмы и комиксы о фасоли по имени Кетнипз заполонили инстаграм! Интересные видео о смешных размышлениях о жизни – смотрите в нашем материале.

Гарри придумал этого персонажа, когда устал рисовать реалистичные иллюстрации. В то время автору было 17 лет. Фасолька Кетнипз заполонила сердца 2,5 миллионов читателей в инстаграме @ketnipz.

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Почти все картинки с фасолькой сопровождаются смешными подписями или диалогами. В видео раскрываются максимально жизненные истории, которые знакомы каждому из нас.

Комиксы с Кетнипз

Кто победит пессимизм или оптимизм

Все мы немного Кетнипз

Фасолька, как и многие из нас, не любит понедельник.

"Жизнь боль или шоколад"

Всего через 18 месяцев после того, как подросток из Кардиффа разместил свой первый мультфильм в социальных сетях, у него появился собственный ассортимент одежды. В 2020 году там можно приобрести и защитную маску.

Мультики с Кетнипз

Страшный сон многих учеников

"Предупреждение о триггере!"

Фасольку Кетнипз ничего не раздражает, даже шум ремонтных работ. Но есть единственный звук, который также не нравится многим.

Наше воображение в темноте разыгрывается не на шутку

Коротко о современном мире

Единственный способ защититься от Карен,

– отметил в посте художник.

Если у вас есть кот, то вам знакома эта ситуация

Работа и жизнь, когда работаешь или учишься из дома

Кто-то узнал себя в фасольке?