Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська разом з друзями відпочиває у п'ятизірковому готелі в Єгипті. Попри осінь в Україні, на курорті зірка демонструє відверті літні образи та оголює тіло, насолоджуючись теплом перед поверненням додому.

В інстаграм-профілі Слава Камінська показала нове фото з відпустки, яка не обходиться без виступів та записів інтерв'ю. Співачку впізнають далеко за межами України, тому вона ретельно дбає про свій імідж та з'являється на публіці лише в бездоганному вигляді.

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Так, артистка обрала чорну шовкову сукню в білизняному стилі на тонких бретелях. Приталене вбрання довжини максі звабливо підкреслювало струнку талію Слави Камінської та жіночні вигини тіла. Пікантності образу додало те, що під сукню зірка не стала одягати бюстгальтера. Великі груди виглядали дуже сексуально в такому відвертому look.

Свій літній образ вона доповнила стильними сонцезахисними окулярами з овальною оправою. Попри спеку в Єгипті Слава Камінська зробила макіяж, нафарбувавши пишні губи матовою нюдовою помадою.

Зазначимо, що численні татуювання на тілі, які співачка засвітила в кадрі, додали фото еротичності.



Слава Камінська у відвертому образі / Instagram / @babaslavka