Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская вместе с друзьями отдыхает в пятизвездочном отеле в Египте. Несмотря на осень в Украине, на курорте звезда демонстрирует откровенные летние образы и обнажает тело, наслаждаясь теплом перед возвращением домой.

В инстаграм-профиле Слава Каминская показала новое фото с отпуска, которое не обходится без выступлений и записей интервью. Певицу узнают далеко за пределами Украины, поэтому она тщательно заботится о своем имидже и появляется на публике только в безупречном виде.

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Так, артистка выбрала черное шелковое платье в бельевом стиле на тонких бретелях. Приталенное одеяние длины макси обольстительно подчеркивало стройную талию Славы Каминской и женственные изгибы тела. Пикантности образу добавило то, что под платье звезда не стала надевать бюстгальтер. Большая грудь выглядела очень сексуально в таком откровенном look.

Свой летний образ она дополнила стильными солнцезащитными очками с овальной оправой. Несмотря на жару в Египте Слава Каминская сделала макияж, накрасив пышные губы матовой нюдовой помадой.

Отметим, что многочисленные татуировки на теле, которые певица засветила в кадре, добавили фото эротичности.



Слава Каминская в откровенном образе / Instagram / @babaslavka