Насправді ж у паспорті шоумена записано зовсім інше ім'я. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Яке справжнє ім'я Слави Дьоміна?

Справжнє ім'я Слави Дьоміна – Віктор. За словами ведучого, воно йому ніколи не подобалося. Річ у тім, що ім'я Віктор викликає у нього погані асоціації, і це стало однією з причин, чому він змінив його на Слава.

В інтерв'ю для телеканалу "ПравдаТУТ Львів" Дьомін розповів, як саме з'явився його псевдонім. Коли ведучий переїхав до Києва та почав працювати на "Русском Радио Україна", його керівництво наполягло на зміні іміджу.

Тоді продюсерка сказала мені, що Віктором я точно не буду, що треба якесь інше ім'я. Вона і придумала мій псевдонім – Слава,

– зауважив чоловік.

До того ж ім'я Слава ідеально підійшло йому з професійного погляду. Ведучий переконаний, що поєднання Слава Дьомін звучить дуже мелодійно та легко запам'ятовується.

Попри те, що у повсякденному житті та в медіапросторі він вже давно Слава, офіційно змінювати документи чоловік не планує.

