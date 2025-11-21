Те, як аудиторія звикла називати дівчину, кардинально відрізняється від записів у її офіційних документах. Яке справжнє прізвище Даші Квіткової – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Даші Квіткової?

Справжнє прізвище Даші Квіткової при народженні – Матюніна. Наразі відомо про 272 носії цього родового імені в Україні, які здебільшого живуть на Київщині та Донеччині.

Що цікаво, ще до своєї популярності та участі в шоу "Холостяк", Даша вирішила використовувати псевдонім Квіткова. Як блогерка пояснювала в подкасті "Кімната інсайтів", цей нікнейм вона вигадала ще в дитинстві, приблизно у 6-річному віці. Тоді для Даші псевдонім "Квіткова" звучав легко та ніжно, тому просила своє оточення називати її саме так.

Після перемоги у проєкті "Холостяк – 9" та весілля з телеведучим Нікітою Добриніним, блогерка офіційно змінила прізвище у паспорті. Однак вона не стала Добриніною, оскільки це також творчий псевдонім її ексчоловіка. Справжнє прізвище та ім'я Нікіти Добриніна – Владислав Вакулович. Тому після розпису інфлюєнсерка офіційно стала Дар'єю Вакулович.

Однак у 2025 році з'ясувалося, що Квіткова перебуває у стосунках з футболістом Володимиром Бражком. Ба більше, у жовтні з'явилися чутки про те, що зірки таємно одружилися. Водночас наразі пара цього не підтвердила офіційно і не спростувала.

Важливо зазначити, нещодавно Квіткова розповіла підписникам, що зробила нові фотографії для свого закордонного паспорта. У документі можна помітити, що Даша вже змінила прізвище, адже видно фрагмент напису латиницею, який схожий на BRAZHKO.

