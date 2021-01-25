Для того, щоб привернути увагу до події та вразити глядача, скульптори вдаються до різних хитрощів. Сучасні монументи можуть світитися, левітувати та просто бути витвором мистецтва. Є й такі скульптури, які виглядають доволі просто, але історія показує справжню їхню цінність.

Редакція LifeStyle24 зібрала добірку монументів з важливою історією.

Читайте також Де загадати бажання у різних містах України: цікаві місця

Акула в даху, як символ жертвам атомного бомбардування

У 1986 році в передмісті британського Оксфорда з'явився цікавий артоб'єкт: акула, яка ніби впала на дах будинку. Її назвали "Хедінгтонська акула".

Висота монумента приблизно 8 метрів, а вага – понад 200 кілограмів. Втілили цікавий задум англійський скульптор Джон Баклі зі своїм приятелем Ентоні Кастіау. Замовив її Білл Гейн, який у той час був власником будівлі. Він каже, що акула, яка поринула головою у дах, символізує його обурення та безсилля перед ядерними катастрофами у світі.



Акула в даху, як символ безсилля перед ядерними катастрофами у світі / Фото Vida Press

"Жінка з сумкою"

Як символ громадянської сміливості у шведському місті Векше було відкрито пам'ятник "Жінка з сумкою". Прообразом статуї стало фото 1985 року Данути Даніельссон.



Фотографія Данути Даніельссон під час демонстрації / Фото proexpress

13 квітня 1985 року містом ішла колона ультраправої партії, яка підтримувала ідеї нацистської Німеччини. Жінка стала першою, хто вирішив не стояти осторонь. Вона підбігла до одного з учасників колони та вдарила його своєю сумкою. Інші мешканці Векше приєднались до неї. Демонстрантів затримали та закрили в туалеті до появи поліції.



Пам'ятник жінці з сумкою / Фото proexpress

Орлині пір'я

В ірландському місті Міддлтон встановили монумент з 9 орлиних пір'їн. Вони розташовані по колу та мають 6 метрів у висоту. Його встановили в пам'ять про допомогу, яку корінні жителі Америки надали ірландцям у часи великого голоду. Індіанці пожертвували 170 доларів (це приблизно 4,6 тисячі доларів).

Пам'ятник отримав назву "Споріднені душі".



Статуя має 9 пір'їн / Фото social.org

Стоптані черевики

У Києві, на вулиці Білоруській, є пам'ятник стоптаним черевикам страхового агента. Він зносив їх, коли шукав клієнтів. Розмір бронзових черевиків – 92, а їх довжина – 80 сантиметрів. Кожен із них важить по 90 кілограмів.

Цей пам'ятник скульптори присвятили людям, які "стоптують свої черевики" на шляху до професійного успіху. Після відкриття монумент потрапив до книги рекордів України.



Їх можна навіть поміряти / Фото ua.igotoworld.com

Примара

У портовому місті Клайпеда, Литва, є 2,4-метрова статуя примари. Легенда свідчить, що у 1595 році Чорний Привид врятував місто від голоду. Він попередив людей, щоб вони економили продукти харчування.

Статуя вважається символом удачі та багатства.



Привид, як символ удачі / Фото tournavigator