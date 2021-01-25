Самые необычные скульптуры мира, история которых поражает: интересная подборка
Для того чтобы привлечь внимание к событию и поразить зрителя, скульпторы прибегают к различным уловкам. Современные монументы могут светиться, левитировать и просто быть произведением искусства. Есть и такие скульптуры, которые выглядят довольно просто, но история показывает истинную их ценность.
Редакция LifeStyle24 собрала подборку монументов с важной историей.
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Акула в крыше, как символ жертвам атомной бомбардировки
В 1986 году в пригороде британского Оксфорда появился интересный арт-объект: акула, которая будто упала на крышу дома. Ее назвали "Хедингтонская акула".
Высота монумента примерно 8 метров, а вес – более 200 килограммов. Воплотили интересный замысел английский скульптор Джон Бакли со своим приятелем Энтони Кастиау. Заказал ее Билл Гейн, который в то время был владельцем здания. Он говорит, что акула, которая окунулась головой в крышу, символизирует его возмущение и бессилие перед ядерными катастрофами в мире.
Акула в крыше, как символ бессилия перед ядерными катастрофами в мире / Фото Vida Press
"Женщина с сумкой"
Как символ гражданской смелости в шведском городе Векше был открыт памятник "Женщина с сумкой". Прообразом статуи стало фото 1985 года Дануты Даниэльссон.
Фотография Дануты Даниэльссон во время демонстрации / Фото proexpress
13 апреля 1985 года по городу шла колонна ультраправой партии, которая поддерживала идеи нацистской Германии. Женщина стала первой, кто решил не стоять в стороне. Она подбежала к одному из участников колонны и ударила его своей сумкой. Другие жители Векше присоединились к ней. Демонстрантов задержали и закрыли в туалете до появления полиции.
Памятник женщине с сумкой / Фото proexpress
Орлиные перья
В ирландском городе Миддлтон установили монумент из 9 орлиных перьев. Они расположены по кругу и их высота 6 метров. Его установили в память о помощи, которую коренные жители Америки оказали ирландцам во времена великого голода. Индейцы пожертвовали 170 долларов (это примерно 4,6 тысячи долларов).
Памятник получил название "Родственные души".
Статуя имеет 9 перьев / Фото social.org
Стоптанные ботинки
В Киеве, на улице Белорусской, есть памятник стоптанным ботинкам страхового агента. Он сносил их, когда искал клиентов. Размер бронзовых ботинок – 92, а их длина – 80 сантиметров. Каждый из них весит по 90 килограммов.
Этот памятник скульпторы посвятили людям, которые "стаптывают свои ботинки" на пути к профессиональному успеху. После открытия монумент попал в книгу рекордов Украины.
Их можно даже померить / Фото ua.igotoworld.com
Призрак
В портовом городе Клайпеда, Литва, есть 2,4-метровая статуя призрака. Легенда гласит, что в 1595 году Черный Призрак спас город от голода. Он предупредил людей, чтобы они экономили продукты питания.
Статуя считается символом удачи и богатства.
Призрак, как символ удачи / Фото tournavigator
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