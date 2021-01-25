Для того чтобы привлечь внимание к событию и поразить зрителя, скульпторы прибегают к различным уловкам. Современные монументы могут светиться, левитировать и просто быть произведением искусства. Есть и такие скульптуры, которые выглядят довольно просто, но история показывает истинную их ценность.

Редакция LifeStyle24 собрала подборку монументов с важной историей.

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Акула в крыше, как символ жертвам атомной бомбардировки

В 1986 году в пригороде британского Оксфорда появился интересный арт-объект: акула, которая будто упала на крышу дома. Ее назвали "Хедингтонская акула".

Высота монумента примерно 8 метров, а вес – более 200 килограммов. Воплотили интересный замысел английский скульптор Джон Бакли со своим приятелем Энтони Кастиау. Заказал ее Билл Гейн, который в то время был владельцем здания. Он говорит, что акула, которая окунулась головой в крышу, символизирует его возмущение и бессилие перед ядерными катастрофами в мире.



Акула в крыше, как символ бессилия перед ядерными катастрофами в мире / Фото Vida Press

"Женщина с сумкой"

Как символ гражданской смелости в шведском городе Векше был открыт памятник "Женщина с сумкой". Прообразом статуи стало фото 1985 года Дануты Даниэльссон.



Фотография Дануты Даниэльссон во время демонстрации / Фото proexpress

13 апреля 1985 года по городу шла колонна ультраправой партии, которая поддерживала идеи нацистской Германии. Женщина стала первой, кто решил не стоять в стороне. Она подбежала к одному из участников колонны и ударила его своей сумкой. Другие жители Векше присоединились к ней. Демонстрантов задержали и закрыли в туалете до появления полиции.



Памятник женщине с сумкой / Фото proexpress

Орлиные перья

В ирландском городе Миддлтон установили монумент из 9 орлиных перьев. Они расположены по кругу и их высота 6 метров. Его установили в память о помощи, которую коренные жители Америки оказали ирландцам во времена великого голода. Индейцы пожертвовали 170 долларов (это примерно 4,6 тысячи долларов).

Памятник получил название "Родственные души".



Статуя имеет 9 перьев / Фото social.org

Стоптанные ботинки

В Киеве, на улице Белорусской, есть памятник стоптанным ботинкам страхового агента. Он сносил их, когда искал клиентов. Размер бронзовых ботинок – 92, а их длина – 80 сантиметров. Каждый из них весит по 90 килограммов.

Этот памятник скульпторы посвятили людям, которые "стаптывают свои ботинки" на пути к профессиональному успеху. После открытия монумент попал в книгу рекордов Украины.



Их можно даже померить / Фото ua.igotoworld.com

Призрак

В портовом городе Клайпеда, Литва, есть 2,4-метровая статуя призрака. Легенда гласит, что в 1595 году Черный Призрак спас город от голода. Он предупредил людей, чтобы они экономили продукты питания.

Статуя считается символом удачи и богатства.



Призрак, как символ удачи / Фото tournavigator