Скільки триває святкування Китайського Нового року – розповідає видання History.

Скільки триває Китайський Новий рік?

Святкування Китайського Нового року традиційно триває 15 днів. Що цікаво, дати цього свята вважаються рухомими. Вони повністю залежать від місячного календаря, тому щорічно змінюються. Зазвичай початок року за східною традицією припадає на період між кінцем січня та серединою лютого.

До речі, офіційні державні вихідні в Китаї дещо коротші за свято – вони тривають близько семи чи восьми днів. Цього часу якраз вистачає, щоб мільйони людей могли зробити перерву у роботі, поїхати до своїх рідних міст та провести час із сім'єю.

Готуватися до Китайського Нового року починають ще у передноворічний вечір. У цей час сім'ї обов'язково збираються за великим святковим столом, готують традиційні страви та дарують один одному червоні конверти з грошима на удачу.

Китайський Новий рік 2026 / Фото Freepik

А наступні дні розписані майже погодинно. Так, на Китайський Новий рік заведено відвідувати родичів і друзів. Упродовж цього періоду люди також запускають феєрверки, щоб гучним звуком злякати злих духів, і насолоджуються виступами з традиційними танцями дракона та лева.

Завершується Китайський Новий рік на п'ятнадцятий день дуже гарною подією – Святом ліхтарів. У цей останній святковий вечір вулиці міст прикрашають тисячами паперових ліхтарів різних форм і розмірів. Люди гуляють містом, милуються світлом, розгадують написані на ліхтариках загадки та куштують солодкі рисові кульки. І лише після цього китайці остаточно повертаються до свого звичайного ритму життя.

Яка тварина стала символом 2026 року?