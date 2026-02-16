Астрологи вважають, що щасливчики можуть знайти собі вже найближчими днями. Але пам'ятайте, що символ цього року любить сміливі дії та красиві жести, розповідає Echo.

Щур (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Червоний Вогняний Кінь занурить представників цього знаку зодіаку у по-справжньому бурхливий період. Нудно точно не буде! Вже на початку року можна очікувати на несподіване знайомство, яке має перспективу продовження. А комусь зроблять омріяний крок на зустріч.

Пам'ятайте, що зараз зорі на вашому боці. Не бійтеся діяти сміливіше!

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Попередній рік був сповнений неприємних емоцій. Старі образи вийшли на поверхню, а невдалі стосунки добряче вдарили по самооцінці. Але рік Червоного Вогняного Коня допоможе зцілитися та поверне Кроликів у гру. Очікуйте на людину, яка подарує відчуття безпеки й турботи. Дайте собі право на новий шанс!

Кінь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Друзі, це справді ваш час! Червоний Вогняний Кінь підштовхне вас підкорювати ті вершини, на які раніше не наважувалися. Весело буде і в романтичній сфері. Вже на початку нового року висока ймовірність зустріти особливу людину, про яку буквально давно мріяли. З цим партнером захочеться робити просто усе: від душевних розмов до ранку – до спільних подорожей на край світу і більше-більше-більше