Частота прання – справа індивідуальна. Зазвичай люди в цьому плані чинять так, як у їхній сім'ї. Тут потрібно відштовхуватися від вашої ситуації. 24 Канал підготував декілька слушних рекомендацій.

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Як часто прати одяг: вичерпна відповідь

У цьому питання треба враховувати вашу поточну ситуацію. Людина може сильно пітніти через фізіологію чи вид заняття, тут треба прати одяг часто. Утім, якщо ви одягли річ 1-2 рази й вона не смердить та не має бруду, тоді немає сенсу її прати.

Загалом і часте, і рідкісне прання мають свої "за" й "проти". Якщо кидати одяг в пралку раз за разом, він швидше буде зношеним. До того ж витрачатиме багато коштів на ресурси: воду, порошок, електроенергію. А от якщо не прати тривалий час, то на одязі можуть з'явитися шкідливі речовини.



Прання одягу / Фото Deposit.photos

Фахівці рекомендують прати після кожного разу такі речі:

Спідню білизну,

шкарпетки,

колготки,

спортивну форму,

купальники,

лосини,

заплямований та відверто брудний одяг.

Щодо піжами, її можна прати лише 1 раз у тиждень. Це якщо ви одягаєте під неї білизну та вмиваєтесь перед сном. Інакше – буде потреба це робити частіше.

Верхній одяг радять поновлювати у пранні десь раз у місяць, бо він не доторкається до шкіри. Джинси, джемпери, штани, блузи варто кидати в пралку, якщо з'явилися плями або вони погано пахнуть.