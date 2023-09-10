Частота прання – справа індивідуальна. Зазвичай люди в цьому плані чинять так, як у їхній сім'ї. Тут потрібно відштовхуватися від вашої ситуації. 24 Канал підготував декілька слушних рекомендацій.
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Як часто прати одяг: вичерпна відповідь
У цьому питання треба враховувати вашу поточну ситуацію. Людина може сильно пітніти через фізіологію чи вид заняття, тут треба прати одяг часто. Утім, якщо ви одягли річ 1-2 рази й вона не смердить та не має бруду, тоді немає сенсу її прати.
Загалом і часте, і рідкісне прання мають свої "за" й "проти". Якщо кидати одяг в пралку раз за разом, він швидше буде зношеним. До того ж витрачатиме багато коштів на ресурси: воду, порошок, електроенергію. А от якщо не прати тривалий час, то на одязі можуть з'явитися шкідливі речовини.
Прання одягу / Фото Deposit.photos
Фахівці рекомендують прати після кожного разу такі речі:
- Спідню білизну,
- шкарпетки,
- колготки,
- спортивну форму,
- купальники,
- лосини,
- заплямований та відверто брудний одяг.
Щодо піжами, її можна прати лише 1 раз у тиждень. Це якщо ви одягаєте під неї білизну та вмиваєтесь перед сном. Інакше – буде потреба це робити частіше.
Верхній одяг радять поновлювати у пранні десь раз у місяць, бо він не доторкається до шкіри. Джинси, джемпери, штани, блузи варто кидати в пралку, якщо з'явилися плями або вони погано пахнуть.