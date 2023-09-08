Харчова міль часто селиться в листя чаю, круп, такі як, гречка, макарони, рис, булгур або у спеції. Таких личинок у різній їжі може бути досить багато. Якщо ви побачили міль у своєму домі, негайно шукайте, де вона живе та викиньте ці продукти. Вони небезпечні. Як ще можна позбутися харчової молі – розкаже 24 Канал.
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Як позбутися харчової молі: практичні поради
Перша порада – обов’язково ретельно оглядайте всі полиці в шафі. Звертайте увагу на закутки, бо найчастіше саме там. Промивайте всі полиці мильним розчином. Можна перед тим ще пропилотяжити їх, а також підлогу. Залишайте дверцята шафи відкритими, щоб туди надходило повітря.
Харчова міль часто живе в розсипчастих продуктах, таких як борошно, гречка, рис, макарони. Личинки можуть проїдати упакування та залазити в маленькі дірки.
Личинка у харчовій молі / Фото Good House
Не рекомендується зберігати продукти в поліетиленових пакетах, тому що саме в такому середовищі вони зазвичай розмножуються.
Поліетиленовий пакет / Фото Deposit.photos
Буває так, що міль живе в щойно куплених продуктах, особливо крупах. Перед тим, як перекласти їх у банку (до речі, краще брати саме скляні), покладіть їх в морозилку на кілька днів. Личинки, якщо вони там були, не залишаться живими.
Встановлюйте у своєму будинку чи квартирі на вікна москітні сітки. Так є менший відсоток того, що міль потрапить у приміщення з вулиці.
Москітна сітка / Фото “Корса”
- Можна протирати полиці у кухонних шафах розчином на основі води та оцту у пропорції 1:1.
Гарно лякає харчову міль гвоздика, тож можете розкласти її по кухні. Ще підійдуть апельсинова або лимонна шкірка.
Гвоздика / Фото Pixabay
- Серед інших народних засобів, допоможе господарське мило. Покладіть його шматочки на полиці та міль полетить.
- Якщо вам не подобається запах мила, можете поставити паличку ванілі. Для людей вона приємно пахне, а для шкідників – не дуже.
- Ефективними у такому випадку будуть спеції: лавровий лист, материнка та гвоздика.
- Залишіть на полицях зубчики часнику. Особливо біля місця зберігання круп, зокрема, борошна.