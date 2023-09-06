Протермінові речі можуть бути створювати загрозу для вас та ваших близьких. Але напевно, кожна людина хоча б раз у житті грішила їх використанням. Які предмети точно треба викинути у смітник після закінчення терміну придатності – розкаже 24 Канал.

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Речі, які не можна використовувати після протермінування

Якщо правильно чистити зуби та робити це двічі на день, як рекомендують фахівці, то через певний час щітка втратить свою ефективність. Щетинки будуть плутатися або стирчати в різні боки. Це погано, тому що такою зубною щіткою ви не зможете позбутися нальоту. А карієс потім ніхто не хоче лікувати. Тому змінюйте її кожні 2-3 місяці.



Зубна щітка / Фото "Амазон"

Улюбленим доповненням до образу у жінок часто слугує помада. Для правильного зберігання Її варто тримати в прохолодному місці. Тому що потім вона може стати м'якою. Зазвичай термін її використання – близько року. До того ж бактерії з губ будуть мігрувати на помаду та навпаки. А якщо робити це дуже довго, це може вам зашкодити.



Губна помада / Фото Glamchek.com

Кухонна губка – це засіб, яким користуємося ми всі щодня. Там велика кількість бактерій від різної їжі та жиру. Тут важливо змінювати їх вчасно: хоча б 1 раз у 2 тижні. Також дезінфікуйте губку кип'ятком раз у 2 дні.



Кухонна губка / Фото Freepik

Коли ми говоримо про будь-які креми для обличчя, питання терміну придатності постає особливо гостро. Тому що їх категорично не можна використовувати після його закінчення. Компоненти за довгий проміжок часу втрачають свої властивості.



Крем для обличчя / Фото ISEI

Домашні капці – улюблена річ багатьох, тому що вона асоціюється із затишком і домом. Довше року їх краще не носити. Переважно люди рідко їх перуть, тому там дуже багато мікроб. Грибкова інфекція – неприємна штука, тому не носіть капці роками.



Домашні капці / Фото "Тарліні"

Корм для тварин, так само як і будь-яка інша їжа, стає шкідливим після протермінування. Якщо вживати такі продукти, можуть з'являтися хвороби внутрішніх органів, алергії. Корм краще зберігати в холодильнику та слідкувати за датою, до якої його вжити.



Корм для тварин / Фото Deposit.photos

Ніхто б не здогадався, але до цього списку також входить контейнер для лінз. Хоча люди, які носять лінзи, чистять їх спеціальним розчином, але все одно вони не можуть бути стерильними. Через певний час там накопичуються велика кількість бактерій, що може призводити до проблем з очима. Контейнер треба міняти 1 раз на 3 місяці.

Контейнер для лінз / Фото "Лінкон"

Такий простий предмет для побуту, як дерев'яна дошка накопичує шалену кількість бактерій. Від на ножа на ній залишаються виямки, які важко якісно очистити. Хоча термін придатності таких сягає 5-7 років. А от з пластиковими дошками – справа гірша, вони гірше відмиваються, ніж дерев'яні. Їх зазвичай змінюють 1 раз у рік.



Кухонна дошка / Фото "СП Контакт"

Про такі речі, як мережеві фільтри чи подовжувачі, рідко хтось задумується. Але виявляється, вони також мають свій термін придатності. Часто упакування одразу викидають та не звертають на них жодної уваги. Але якщо цього не робити, то виріб може розплавитися в найбільш несподіваний момент.

Мережеві фільтри / Фото Storgom.ua

Щодня ми користуємось гребінцем та навіть не думаємо про те, який термін користування є допустимим. Його треба бодай 1 раз у тиждень обробляти чи мити. А найдовше ним можна користуватися пів року, тому що накопичуються шматочки шкіри, жир, бактерії.

Гребінець / Фото Cosmoshop