Будете здивовані: скільки часу квіти можуть бути без води

Період зберігання квітів без води залежить від умов, у яких вони зберігаються та специфічних особливостей самих рослин. Як зробити, аби воно стояли довше?

Звичайно, що квіти довго без води не виживуть. Тут ще має значення догляд. Про це важливо пам'ятати. А от скільки можуть зберігатися без води різні квіти – знає 24 Канал.

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Скільки проживуть без води різні квіти

Кожна рослина може перебувати без води різний час. Але загалом – точно не більше, ніж добу, інакше вони загинуть. Наприклад, гортензії будуть псуватися вже за 30-40 хвилин. Троянди та тюльпани витримають в такому стані близько години.

Немахрові види лізіантусу – б'ють рекорди зі зберігання без води. Тривалість – від 6 до 8 годин. А от півонії обсипаються дуже швидко, тому з ними краще довго не гуляти.



Лізіантуси / Фото Yes.ua

Такі квіти, як гербери є також абсолютно невибагливими. Вони матимуть красивий вигляд без води практично весь день.



Гербери / Фото Pelustka.com

Витривалими квітами вважають лілії, гвоздики, хризантеми. Вони можуть прожити без води десь 2 години.

Догляд за квітами

Підрізайте стебла на 2-3 сантиметри під кутом 45 градусів. Робіть це секатором або гострим ножем.

Перші 2 дні не знімайте целофан, аби квіти не втрачали так активно вологу. Нехай адаптуються до нової температури після холодильника.



Підрізування стебел / Фото Good House

Кожного дня оновлюйте воду й підрізайте кінчики квітів. Можете додати у воду таблетку аспірину або активованого вугілля, щоб знезаразити розчин.

Обрізайте листя з букета, щоб вони не тягнули багато води, якої насправді потребують бутони для розвитку.

Зберігайте квіти в прохолодному місці. Уникайте прямих сонячних променів. Таким чином, завдяки холоду, ви продовжите життя красивому букету.