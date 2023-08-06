Конечно, цветы долго без воды не выживут. Здесь еще имеет значение уход. Об этом важно помнить. А вот сколько могут храниться без воды разные цветы – знает 24 Канал.

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Сколько проживут без воды разные цветы

Каждое растение может находиться без воды в разное время. Но в общем – точно не больше суток, иначе они погибнут. К примеру, гортензии будут портиться уже через 30-40 минут. Розы и тюльпаны выдержат в таком состоянии около часа.

Немахровые виды лизиантуса – бьют рекорды по хранению без воды. Продолжительность – от 6 до 8 часов. А вот пионы осыпаются очень быстро, поэтому с ними лучше долго не гулять.



Лизиантусы / Фото Yes.ua

Такие цветы, как герберы также абсолютно неприхотливыми. Они будут красиво выглядеть без воды практически весь день.



Герберы / Фото Pelustka.com

Выносливыми цветами считают лилии, гвоздики, хризантемы. Они могут прожить без воды около 2 часов.

Уход за цветами

Подрезайте стебли на 2-3 сантиметра под углом 45 градусов. Делайте это секатором или острым ножом.

Первые 2 дня не снимайте целлофан, чтобы цветы не теряли столь активно влагу. Пусть адаптируется к новой температуре после холодильника.



Подрезка стеблей / Фото Good House

Каждый день обновляйте воду и подрезайте кончики цветов. Можете добавить в воду таблетку аспирина или активированного угля, чтобы обеззаразить раствор.

Обрезайте листья из букета, чтобы они не тянули много воды, в которой на самом деле нуждаются бутоны для развития.

Храните цветы в прохладном месте. Избегайте прямых солнечных лучей. Таким образом, благодаря холоду, вы продлите жизнь красивому букету.