Звичайно, що квіти довго без води не виживуть. Тут ще має значення догляд. Про це важливо пам'ятати. А от скільки можуть зберігатися без води різні квіти – знає 24 Канал.

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Скільки проживуть без води різні квіти

Кожна рослина може перебувати без води різний час. Але загалом – точно не більше, ніж добу, інакше вони загинуть. Наприклад, гортензії будуть псуватися вже за 30-40 хвилин. Троянди та тюльпани витримають в такому стані близько години.

Немахрові види лізіантусу – б'ють рекорди зі зберігання без води. Тривалість – від 6 до 8 годин. А от півонії обсипаються дуже швидко, тому з ними краще довго не гуляти.



Лізіантуси / Фото Yes.ua

Такі квіти, як гербери є також абсолютно невибагливими. Вони матимуть красивий вигляд без води практично весь день.



Гербери / Фото Pelustka.com

Витривалими квітами вважають лілії, гвоздики, хризантеми. Вони можуть прожити без води десь 2 години.

Догляд за квітами

Підрізайте стебла на 2-3 сантиметри під кутом 45 градусів. Робіть це секатором або гострим ножем.

Перші 2 дні не знімайте целофан, аби квіти не втрачали так активно вологу. Нехай адаптуються до нової температури після холодильника.



Підрізування стебел / Фото Good House

Кожного дня оновлюйте воду й підрізайте кінчики квітів. Можете додати у воду таблетку аспірину або активованого вугілля, щоб знезаразити розчин.

Обрізайте листя з букета, щоб вони не тягнули багато води, якої насправді потребують бутони для розвитку.

Зберігайте квіти в прохолодному місці. Уникайте прямих сонячних променів. Таким чином, завдяки холоду, ви продовжите життя красивому букету.