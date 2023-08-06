Звичайно, що квіти довго без води не виживуть. Тут ще має значення догляд. Про це важливо пам'ятати. А от скільки можуть зберігатися без води різні квіти – знає 24 Канал.
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Скільки проживуть без води різні квіти
Кожна рослина може перебувати без води різний час. Але загалом – точно не більше, ніж добу, інакше вони загинуть. Наприклад, гортензії будуть псуватися вже за 30-40 хвилин. Троянди та тюльпани витримають в такому стані близько години.
Немахрові види лізіантусу – б'ють рекорди зі зберігання без води. Тривалість – від 6 до 8 годин. А от півонії обсипаються дуже швидко, тому з ними краще довго не гуляти.
Лізіантуси / Фото Yes.ua
Такі квіти, як гербери є також абсолютно невибагливими. Вони матимуть красивий вигляд без води практично весь день.
Гербери / Фото Pelustka.com
- Витривалими квітами вважають лілії, гвоздики, хризантеми. Вони можуть прожити без води десь 2 години.
Догляд за квітами
Підрізайте стебла на 2-3 сантиметри під кутом 45 градусів. Робіть це секатором або гострим ножем.
- Перші 2 дні не знімайте целофан, аби квіти не втрачали так активно вологу. Нехай адаптуються до нової температури після холодильника.
Підрізування стебел / Фото Good House
Кожного дня оновлюйте воду й підрізайте кінчики квітів. Можете додати у воду таблетку аспірину або активованого вугілля, щоб знезаразити розчин.
- Обрізайте листя з букета, щоб вони не тягнули багато води, якої насправді потребують бутони для розвитку.
Зберігайте квіти в прохолодному місці. Уникайте прямих сонячних променів. Таким чином, завдяки холоду, ви продовжите життя красивому букету.