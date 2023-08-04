Гусеницы вредны тем, что они едят листья и бутоны роз. Также они становятся обвиты паутиной и теряют красивый внешний вид. Как справиться с этим вредителем – знает 24 Канал.

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Как бороться с гусеницей на розах

Лопух – это растение, которое доступно всем, ведь растет везде и всюду. Для приготовления из него раствора заполните ведро листьями на треть. Остальные пространства залейте водой, чтобы покрыть траву. Пусть бродит 2-3 дня. Процеживаем и можем поливать розы.



Лопух / Фото Ukrbin.com

Бороться с вредителями поможет настой полыни. Возьмите 1 килограмм травы и добавьте в емкость 3 литра воды. Пусть кипятится 20 минут. После этого внесите еще 7 литров воды. Настаивайте смесь 7 суток. Гусеница больше не будет угрожать цветам после такого средства.



Полынь / Фото "Яблоком"

В такой ситуации не лишним будем приготовить раствор на основе хозяйственного мыла. Вредители не любят это средство. Мыло следует натереть и залить теплой водой. Важно, чтобы оно растворилось. Тогда можете опрыскивать цветы из пульверизатора.



Хозяйственное мыло / Фото Janvi.com

Гусеница терпеть не может горчицу. Ею нужно обработать верхний слой земли у кустов. Благодаря такому веществу тля не сможет приползти с почвы на растение.



Горчица / Фото "Аграрии вместе"

Хватит 100 г растения разбавить в 10 литрах воды. Хорошо перемешайте смесь, чтобы все растворилось. Кусты роз следует обрабатывать из распылителя. Средство нужно оставить на цветах минимум 3 часа, а лучше – в день.

Пыль табака – одно из самых эффективных средств против гусеницы и в целом от разных вредителей. Они больше не будут беспокоить ваш сад, если вы посыпаете розы этим веществом. Соблюдайте такую дозировку: 30-50 граммов на 10 квадратных метров.



Табачная пыль / Фото "Сам себе агроном"