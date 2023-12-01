Я син Ірини Горової, – 15-річний Андрій Потапенко відверто розповів, де хотів би жити

Днями 15-річний син Потапа та Ірини Горової здивував заявою. Хлопець розповів, де він би хотів жити у майбутньому.

Підліток заявив, що хоч йому й подобалося жити за кордоном, але все ж він хоче залишитись в Україні. Тут його дім.

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Андрій Потапенко пояснив, де хотів би жити у майбутньому

Днями юнак відвідав публічний захід, де дав коротке інтерв'ю. Цікаво, що коли потрібно було представити Андрій сказав: "Я син Ірини Горової". Водночас про батька підліток не говорив. Зрештою, на запитання щодо місця проживання хлопець пояснив, що більше хоче проживати у столиці України – Києві, а не в будь-якій іншій країні.

Я жив у Будапешті півтора року, мені там дуже сподобалося, було дуже багато тусні, але це мій дім, тому я виберу Київ,

– пояснив хлопець.

Хто такий Андрій Потапенко

Це спільний син Потапа та продюсерки Ірини Горової. Для чоловіка це первісток, проте для жінки Андрій – друга дитина. Також у Горової є 25-річна донька Наталія.

Андрій Потапенко навчається в 9 класі у Києві. Хлопець розповідав, що займається спортом. Зокрема, він наголосив, що професійно грає у баскетбол. Також йому подобається регбі.