Подросток заявил, что хоть ему и нравилось жить за границей, но все же он хочет остаться в Украине. Здесь его дом.

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Андрей Потапенко объяснил, где хотел бы жить в будущем

На днях юноша посетил публичное мероприятие, где дал короткое интервью. Интересно, что когда нужно было представиться Андрей, сказал: "Я сын Ирины Горовой". В то же время, об отце подросток не говорил. Наконец, на вопрос о месте жительства парень объяснил, что больше хочет проживать в столице Украины – Киеве, а не в любой другой стране.

Я жил в Будапеште полтора года, мне там очень понравилось, было очень много тусни, но это мой дом, поэтому я выберу Киев,

– объяснил парень.

Кто такой Андрей Потапенко

Это общий сын Потапа и продюсера Ирины Горовой. Для мужчины это первенец, однако для женщины Андрей – второй ребенок. Также у Горовой есть 25-летняя дочь Наталья.

Андрей Потапенко обучается в 9 классе в Киеве. Парень рассказывал, что занимается спортом. В частности он подчеркнул, что профессионально играет в баскетбол. Также ему нравится регби.