Швейцарське місто Женева вирішило фінансово підтримати туристів, тож до кінця 2020 року видаватиме кожному туристові 100 швейцарських франків (понад 90 євро).

Гроші видаватимуться туристові, який приїде в Женеву не готівкою, а у вигляді подарункової карти, пише Independent.

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Щоб отримати таку подарункову карту, туристові необхідно залишитися в місті мінімум на дві добі в одному з 58 готелів, які беруть участь в цій акції. Видаватимуть таку картку при заселенні в готель.

Цією карткою туристи можуть розраховуватися у місцевих магазинах, на атракціонах, ресторанах і кафе. Карткою можна також придбати вхід в музей далекосхідного мистецтва або комплексу розваг Genève-Plage.



Подарунковою картою можна розраховуватися в ресторанах

Видану картку не можна буде обміняти на гроші. Окрім цього, якщо в туриста залишаться кошти, то залишок виплачувати також не будуть.

Місцева влада сподівається, що таке рішення допоможе місту збільшити кількість туристів, яких значно менше внаслідок пандемії коронавірусу.