У Швейцарії туристам видаватимуть по 100 франків на розваги
Швейцарське місто Женева вирішило фінансово підтримати туристів, тож до кінця 2020 року видаватиме кожному туристові 100 швейцарських франків (понад 90 євро).
Гроші видаватимуться туристові, який приїде в Женеву не готівкою, а у вигляді подарункової карти, пише Independent.
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Щоб отримати таку подарункову карту, туристові необхідно залишитися в місті мінімум на дві добі в одному з 58 готелів, які беруть участь в цій акції. Видаватимуть таку картку при заселенні в готель.
Цією карткою туристи можуть розраховуватися у місцевих магазинах, на атракціонах, ресторанах і кафе. Карткою можна також придбати вхід в музей далекосхідного мистецтва або комплексу розваг Genève-Plage.
Подарунковою картою можна розраховуватися в ресторанах
Видану картку не можна буде обміняти на гроші. Окрім цього, якщо в туриста залишаться кошти, то залишок виплачувати також не будуть.
Місцева влада сподівається, що таке рішення допоможе місту збільшити кількість туристів, яких значно менше внаслідок пандемії коронавірусу.