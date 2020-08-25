Швейцарский город Женева решил финансово поддержать туристов, поэтому до конца 2020 года будет выдавать каждому туристу в 100 швейцарских франков (более 90 евро).

Деньги будут выдаваться туристу, который приедет в Женеву не наличными, а в виде подарочной карты, пишет Independent.

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Чтобы получить такую подарочную карту, туристу необходимо остаться в городе минимум на двое суток в одном из 58 отелей, которые принимают участие в этой акции. Будут выдавать такую карточку при заселении в отель.

Этой картой туристы могут рассчитываться в местных магазинах, на аттракционах, ресторанах и кафе. Картой можно также приобрести вход в музей Дальневосточного искусства или комплекса развлечений Genève-Plage.

Подарочной картой можно рассчитываться в ресторанах

Выданную карточку нельзя будет обменять на деньги. Кроме этого, если у туриста останутся средства, то остаток выплачивать не будут.

Местная власть надеется, что такое решение поможет городу увеличить количество туристов, которых значительно меньше вследствие пандемии коронавируса.