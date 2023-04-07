Багато християн щороку приїжджають до головного храму Єрусалиму, де встановлено труну Ісуса Христа, щоб побачити, як сходить Благодатний вогонь. Як повідомляє 24 Канал, приїхати туди може будь-хто.

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Благодатний вогонь 2023 року зійде вже зовсім скоро. Однак тим, хто хоче приєднатися до цієї події, варто підготуватися заздалегідь.

Що таке Благодатний вогонь? Це символізм, який нагадує людям про смерть Ісуса Христа. За легендою, вогонь з'явився вперше в ніч смерті Христа. Благодатний вогонь символізує присутність Господа Бога та його милість людині. Багато священнослужителів наголошують, що Благодатний вогонь сходить для того, щоб нагадати людям про християнську віру, тим самим запалюючи їхні серця.

Коли сходить Благодатний вогонь

Щорічно подія відбувається лише раз, це трапляється навесні прямо напередодні Великодня. Скільки часу сходить вогонь – невідомо, ніхто не може знати відповіді за скільки він спалахне цього разу.

Бували випадки, коли вогонь горів лише 10 хвилин, а траплялося, що таїнство відбувалося протягом двох – трьох годин. Цього року Великдень православні християни відзначають 16 квітня, а це означає, що Благодатний вогонь зійде у суботу, 15 квітня.

До появи Благодатного вогню люди з'їжджаються до храму Воскресіння Христового. У цей день вони тримають при собі свічки та чекають на момент поблажливості вогню. Натовпи християн радіють, співають і читають молитви.

Але після того, як у храм приходить патріарх, одразу настає тиша. Люди тихо чекають із надією, що в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. Цікаво, що всередині церкви перед цим мають бути погашені всі джерела світла.

Коли зійде Благодатний вогонь, патріарх роздасть його усім вірянам, котрі приїхали на честь події.

Як потрапити на службу до храму Гробу Господнього

У церкву, де встановлена ​​труна Ісуса Христа, може поміститися до 10 тисяч осіб. Однак, сюди приїжджає набагато більше охочих, навіть цього року очікується кілька десятків тисяч прочан. Квитки на службу в храмі не продаються, безплатний вхід.

У храмі всі люди не помістяться, і традиційно вони збираються на площі перед Храмом і на сусідніх вулицях. Адже на великих екранах показують трансляції та відео сходження Благодатного вогню.

Крім того, можна подивитися його по телевізору. В Україні відбуватиметься пряма трансляція сходження Благодатного вогню.