Огірки складаються на 70 відсотків з води, тож не дивно, що вологи цим овочам треба багато. Нехтувати поливом та давати рослинам підсихати ні в якому разі не можна – так ви ризикуєте залишитися без урожаю.

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Скільки води треба огіркам

Сіянці огірків та розсаду в зародковому стані треба поливати 1 раз на тиждень. На 1 квадратний метр треба розливати 5 літрів води.

Коли на рослині з'являтимуться перші плоди, поливати треба частіше – по 2 рази на тиждень. При цьому, якщо на дворі нещадна спека, то огірки треба поливати щодня.

Правильний полив огірків / Фото pixabay

Забагато вологи – хворі рослини

Попри те, що огірки дуже люблять воду, поливати їх, коли на дворі волого та прохолодно, не варто. Через те, що на листі та в кореневій системи накопичується забагато вологи, рослини можуть почати хворіти – зокрема грибковими захворюваннями, які теж полюбляють вологу.

Не варто поливати листя огірків, якщо погода не посушлива, та рослині не загрожує всихання.

Розпушуйте землю після поливу

Поливати огірки треба за 10 – 20 сантиметрів від стебел, наливаючи воду під корень. На наступний день після поливу варто розпушити землю над коренем – так кірка, яка утворилася від води, не пошкодить рослину та не дасть кореневій системі змерзнути.

Розпушуйте землю під огірками / Фото publish

Поливайте теплою водою

Огірки – теплолюбні рослини, тож найкраще їх поливати відстояною та нагрітою за день водою. Холодною проточною або колодязною водою рослини краще не поливати – через перепади температур корені, які прогрілися за день, можуть захворіти та загнити, а ріст плодів сильно сповільниться.

Як поливати огірки в теплиці

У тепличних умовах рослини потребують дещо іншого догляду. Для того, щоб огірки добре виросли у теплиці, треба:

Поливати молоді рослини 1 раз на 2 – 3 дні. Як і з рослинами на відкритому грунті, лити воду треба по 5 літрів на 1 квадратний метр. Після того, як огірки почнуть цвісти, поливати їх треба по 2 літри на метр.

Поливати огірки вранці – так конденсат на стінках теплиці буде зволожувати рослини та не дозволяти огіркам захворіти.

Пооливати вже дорослі рослини, на яких є багато плодів, по 10 літрів води у жарку погоду. Якщо листя в'яне у спеку, поливати огірки треба щодня.

Полив огірків у теплиці / Фото pixabay