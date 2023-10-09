Зробіть з трояндами ці 2 процедури: захист від холоду забезпечено

Дуже важлива у догляді за трояндами, підготовка квітів до зими. Тому що низькі температури та морози погано впливають на неї. Треба знати, як вберегти троянди від холодів.

Зрозуміти, чи готові троянди до зими, дуже просто. Якщо паростки у вересні-жовтні мають червоний колір, це означає, що рослина ще розвивається та не готова до зимівлі. Тому що паростки наразі не здерев'яніли. У такому разі треба підживити кущі фосфорними речовинами. Що ще зробити з трояндами до зими – знає 24 Канал.

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Підготовка троянд до зими

Троянди перед зимою потребують обрізки. Це не стосується лише паркових та ґрунтопокривних видів, тоді як в'юнкі троянди вкорочують зовсім трохи. Завдяки цьому рослини стануть міцнішими, більш стійкими до холодів. Також покращиться повітропроникність.

Квіти обрізають перед тим, як укривати їх на зиму. Зазвичай – це друга половина жовтня або початок листопада. Процедуру проводять чистими та стерильними інструментами.

Вкорочувати треба і старі, і молоді кущі. Першочергово позбуваємось сухих і хворих стебел, квітів і бутонів. Повністю обрізаємо листя. На кущах повинно залишитись 3-5 потужних пагона, які ростуть на відстані одне від одного. Ті гілочки, які не змогли визріти до зими, теж потребують видалення, бо вони згодом будуть гнити та псувати інші гілки.

Зверніть увагу, що обрізку краще проводити в сонячну та суху погоду.

Стебла, яким понад 3 роки, фахівці радять випилювати ножівкою . Водночас зрізи повинні бути косими, аби там не застоювалась вода.

. Водночас зрізи повинні бути косими, аби там не застоювалась вода. Обрізку виконують на зовнішню бруньку, аби відрослі пагони не перехрещувалися. Таким чином, повітря та світло проникатимуть у середину куща.

Укриття троянд на зиму

Перед тим, як укривати троянди, пагони треба нахилити до землі. Це треба зробити, допоки вони ще не затверділи, бо в мороз це буде складно виконати й можна пошкодити квіти.

Після цього укриваємо квіти агроволокном: там температура трохи вища, ніж на вулиці. Це вбереже квіти від раптової зміни погоди, сонячних променів та морозів. Це своєрідний бар'єр між рослиною та різкими перепадами температури.

Агроволокно захищатиме троянди не один рік завдяки своїм властивостям. Коли надворі гарна погода, – матеріал буде пропускати тепло, коли вітряно – затримуватиме пориви. У сонячну погоду – буде відбивати промені, у морозну – вирівнюватиме температуру.