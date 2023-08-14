Життя в гуртожитку – це справжня пригода, адже доводиться зіштовхуватися з новими викликами. Це може бути стресово для колишніх школярів, бо треба починати самостійне життя. Що ж взяти в гуртожиток для комфортного проживання – знає 24 Канал.

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Перелік речей для гуртожитку

При виборі речей в гуртожиток, важливо врахувати обмежений простір й те, що вам доведеться жити разом з іншими людьми. Ось декілька рекомендацій стосовно того, що варто взяти:

Насамперед із собою варто взяти те, що ви будете носити кожного дня, на чому спати. Йдеться про одяг, взуття, рушники, постільну білизну, покривало та інші особисті речі, які вам знадобляться.



Постільна білизна / Фото Nostra

Не обійтися у гуртожитку без предметів гігієни. Тож візьміть із собою зубну щітку, пасту, мило, шампунь, гель для душу, кілька рушників, засоби для гоління та догляду за шкірою й тілом, набір для манікюру.



Засоби гігієни / Фото Eurokanct

У закладах студентам буває дорого харчуватися, тож оптимально готувати в гуртожитках. Для цього там існують спільні кухні. Обов'язково візьміть із дому кухонне приладдя: каструлю, пательню, тарілки, столові прилади, чашки. Не забудьте про губку та засіб для миття посуду.



Каструля та пательня / Фото "Флагман"

Важливо не забути про аптечку, бо ви можете одного дня захворіти. Покладіть туди спреї для горла та носа, таблетки від головного болю, від порушення травлення, знеболювальні засоби, пластирі та бинт.



Аптечка / Фото Med-Ukraine

Аби було дешевше, ви можете придбати певні необхідні речі спільно з людьми, якими проживатимете. Зберіть кошти та купіть чайник, швабру, мітлу та совок, холодильник. Так буде економніше та зручніше, адже ці речі знадобляться для усіх жителів кімнати чи блоку.



Чайник / Фото Family

У гуртожитку вам буде потрібна техніка – ноутбук чи планшет, телефон. Так вчитися буде простіше. Можна прихопити із собою улюблені речі, такі як подушку, фотографії, книги, м'які іграшки.