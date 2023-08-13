Після здирання, скотч залишає на вікні сліди від клею, а це виглядає не зовсім охайно та естетично, тому багато господинь хочуть відмити скотч від скла, пише 24 Канал.

Читайте також Які рослини люблять попіл: це треба знати садівникам та городникам

Якщо не прибрати вчасно місце від клею, з часом туди буде прилипати пилюка та інший бруд, і це буде дуже помітно неозброєним оком. Розповідаємо вам про кілька дієвих методів, якими ви можете скористатися

Як відмити скотч від скла

Содовий розчин

Розчиніть у склянці води 4 столові ложки соди. Змочіть у розчині губку та протріть залишки скотчу на склі. Після видалення слідів клею протріть скло звичайною водою.

Гумка

Гумка може ефектно видалити залишки скотчу зі скла, але знайте, що на це доведеться витратити більше часу та зусиль.

Рослинна олія

Змочіть в олії ватний диск та протріть ним скло. Залиште скло в олії на 15 хвилин та протріть губкою. Потім змийте олію засобом для миття посуду.

Розчинник

Змочіть губку в ацетоні чи бензині та протріть сліди від клею. Потім знову протріть місце від скотчу водою.

Нашатирний спирт

Змочіть губку у нерозведеному спирті та потріть залишки клею від скотчу. Робіть це у рукавичках та з відчиненими вікнами, оскільки запах нашатирного спирту дуже різкий.

Спирт

Етиловий спирт

Етиловий спирт також допоможе очистити скло. Розбавте спирт з невеликою кількістю води, змочіть у розчин вату та протріть забруднену ділянку на склі.

Зубна паста

Нанесіть зубну пасту на скло на 10-15 хвилин, а тоді змийте звичайною мильною водою. Цей засіб добрий тим, що допомагає прибрати не лише клей, але й залишки скотчу.