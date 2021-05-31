Театральний захід "Сім", який проводитиметься у форматі open-air, всі охочі зможуть відвідати з 7 по 13 червня. Це повідомила пресслужба проєкту. На вечорах на сцені зіграють найкращі сім театральних колективів. Також актори виконають сім видовищних вистав, об'єднаних тематикою "семи питань до себе".

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Проєкт "Сім" спрямований на те, щоб допомогти глядачам пізнати себе, а каталізатором цього пізнання повинне стати театральне мистецтво. Організатори заходу зазначають, що його концепція полягає у пошуку відповідей на болючі питання, якими соціум загадується щодня: самореалізація, життя в моменті, гармонія в стосунках з іншими людьми, а також пошук власного місця у світі, що стрімко змінюється кожного дня.



Запуск театрального проєкту "Сім" / Фото пресслужби заходу

Тему пізнання самого себе керівники проєкту обрали не просто так. Пандемія сколихнула весь світ і змусила кожного з нас замислитись над своїм майбутнім.

"Проєкт "Сім" – це спосіб пошуку себе та спроби призупинитись у шаленому потоці постійної гонки. Наші резиденти – це люди переважно з IT. Чого їм не вистачає найбільше? Часу, вони завжди в потоці. Але я певен, життя складається з того, де знаходиться фокус твоєї уяви. Хтось розумний казав, що ми бачимо речі не такими, які вони є, а такими, якими є ми. Щоб краще зрозуміти себе і світ навколо, ми пропонуємо перервати безперервні коли, адженди і зуми для найважливіших зустрічей – зустрічей з собою. Щоб зрозуміти, а чи дійсно ти інвестуєш свою увагу в те, що тобі по-справжньому важливо?"– поділився керівний партнер UNIT.City Костянтин Євтушенко.

Організатори "Сім" зазначають, що подія пройде згідно з усіма карантинними нормами і обмеженнями, у нещодавно відкритому амфітеатрі парку UNIT.City. Перед пошановувачами сучасного театрального мистецтва виступатимуть лише найталановитіші українські театральні колективи. Кожен з них обрав особливу виставу, яка змусить глядача затамувати подих.

У проєкті візьмуть участь:

— 7 червня, 20:00, "Лавр", Майстерня Лєни Лазовіч.

— 8 червня, 20:00, "Механічний Апельсин", Дикий театр.

— 9 червня, 20:00, "Ніколи не дзвони мені, Кохана", театр "Чорний квадрат".

— 10 червня, 20:00, "Білка, яка прожила 100 років", Київський академічний театр "Золоті ворота".

— 11 червня, 20:00, "Сім розгніваних джентльменів", театр "Актор"

— 12 червня, 20:00, "Усі найкращі речі", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

— 13 червня, 19:30, "Швейк", Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.