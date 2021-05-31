Театральное мероприятие "Семь", которое будет проводиться в формате open-air, все желающие смогут посетить с 7 по 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба проекта. На этих вечерах на сцене сыграют лучшие семь театральных коллективов. Также актеры исполнят семь зрелищных представлений, объединенных тематикой "семи вопросов к себе".

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Проект "Семь" направлен на то, чтобы помочь зрителям узнать себя, а катализатором этого познания должно стать театральное искусство. Организаторы мероприятия отмечают, что его концепция заключается в поиске ответов на болезненные вопросы, которые социум задает себе ежедневно: самореализация, жизнь в моменте, гармония в отношениях с другими людьми, а также поиск собственного места в мире, что стремительно меняется каждый день.



Запуск театрального проекта "Семь" / Фото пресс-службы мероприятия

Тему познания самого себя руководители проекта выбрали не просто так. Пандемия всколыхнула весь мир и заставила каждого из нас задуматься над своим будущим.

"Проект "Семь"– это способ поиска себя и попытки приостановиться в бешеном потоке постоянной гонки. Наши резиденты – это люди преимущественно с IT. Чего им не хватает больше всего? Времени, они всегда в потоке. Но я уверен, жизнь состоит из того, где находится фокус твоего воображения. Кто-то умный сказал, что мы видим вещи не такими, какими они являются, а такими, какими являемся мы. Чтобы лучше понять себя и мир вокруг, мы предлагаем прервать непрерывные когда-то, адженды и зумы для важнейших встреч – встреч с собой. Чтобы понять, а действительно ли ты инвестируешь свое внимание в то, что тебе по-настоящему важно?"

– поделился управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

Организаторы "Семь" отмечают, что событие пройдет согласно всем карантинным нормам и ограничениям, в недавно открытом амфитеатре парка UNIT.City. Перед ценителями современного театрального искусства будут выступать только самые талантливые украинские театральные коллективы. Каждый из них выбрал особое представление, которое заставит зрителя затаить дыхание.

В проекте примут участие:

– 7 июня, 20:00, "Лавр", Мастерская Лены Лазович.

– 8 июня, 20:00, "Механический Апельсин", Дикий театр.

– 9 июня, 20:00, "Никогда не звони мне, Любимая", театр "Черный квадрат".

– 10 июня, 20:00, "Белка, которая прожила 100 лет", Киевский академический театр "Золотые ворота".

– 11 июня, 20:00, "Семь разгневанных джентльменов", театр "Актер".

– 12 июня, 20:00, "Все лучшие вещи", Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра.

– 13 июня, 19:30, "Швейк", Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.