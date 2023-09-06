Можливо, ви не очікували, але є рослини, які можуть успішно пережити зиму. Деякі з них, можливо ще встигнуть дати плоди до холодної пори. Розповімо про те, що саме краще посадити.

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Що посадити у вересні: перелік

Простий варіант – це посадити цибулю, саме зимові сорти. Вони є стійкими та добре переносять морози. Садити можна вже у другій половині вересня, а збирати – десь з липня.

Це ж стосується й озимого часнику. Його заведено саджати з кінця вересня й практично до листопада. Важливо обрати саме ті сорти, які можуть витривати зимові морози.



Зимовий часник / Фото Depositphotos

Ви також можете посіяти у вересні петрушку або й на початку жовтня. Їй не страшні морози, але якщо вже холодно, то може довше сходити. Тож фахівці радять брати більше насіння, ніж коли садять весною.



Петрушка / Фото Pixabay

Під осінню посадку чудово підходить редис. У нього немає багато умов до вирощування, тому плоди з'являються доволі швидко. У вересні можна посадити скоростиглі сорти, урожай яких настане через 2-3 тижні. Насіння вносять на 2 сантиметри вглиб.

Ягоди

Експерти кажуть, що полуниця швидше приживається під час осінньої посадки, а не весняної. До того ж сорти, які після посадки восени можуть дати урожай уже навесні. Зазвичай рослину садять на початку вересня. Це треба зробити до перших заморозків, аби вона вкоренилась.



Полуниця / Фото Gradina Max

Також на початку або у середині вересня не зашкодить посадити кущі малини. Родити почнуть весною або ближче до літа. Слід обрати здорові саджанці та розмістити їх на сонячній ділянці та щедро полити. Перед саджанням землю слід підживити гноєм.

Зелень

Салат та пряні трави – оптимальний варіант для посадки у вересні. Так, урожай можна отримати вже через лічені тижні. Перед посадкою варто удобрити землю, бо зелень поглинає багато поживних речовин.



Салат / Фото Adobe Stock

Також на городі у вересні можна посадити такі рослини:

мікрозелень – урожай збирають через 20 днів;

– урожай збирають через 20 днів; листову гірчицю – дозріває через 2-3 тижні, не шкодять навіть морози;

– дозріває через 2-3 тижні, не шкодять навіть морози; крес-салат – з'являється на грядці вже через 2 тижні після сходів;

– з'являється на грядці вже через 2 тижні після сходів; рукола – проста зелень, яка стає спілою за 2-3 тижні;

– проста зелень, яка стає спілою за 2-3 тижні; шпинат – сіють на початку вересня. Він проростає вже за кілька тижнів.

Квіти

Осіння посадка має свої переваги. Такі квіти швидше зацвітають та є більш стійкими до хвороб. У вересні можна садити проліски, крокуси, а ще:

нарциси;

гіацинти;

тюльпани;

айстри;

чорнобривці.



Крокуси / Фото Pinterest

Багаторічники теж зазвичай саджають в осінню пору.

півонії;

гортензії;

дельфініуми;

маргаритки;

клематиси;

флокси;

незабудки.

У вересні й до середини жовтня також можна саджати головну красуню саду – троянду. Важливо, аби вона встигла вкоренитися до морозів. На зиму квіти накривають плівкою, щоб не змерзли.