Возможно, вы не ожидали, но есть растения, которые могут успешно пережить зиму. Некоторые из них, возможно, еще успеют дать плоды до холодного времени. Расскажем о том, что лучше посадить.

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Что посадить в сентябре: список

Простой вариант – это посадить лук, именно зимние сорта. Они устойчивы и хорошо переносят морозы. Сажать можно уже во второй половине сентября, а собирать – где-то с июля.

Это же касается и озимого чеснока. Его принято сажать с конца сентября и практически до ноября. Важно выбрать именно те сорта, которые могут вынести зимние морозы.



Зимний чеснок / Фото Depositphotos

Вы также можете посеять в сентябре петрушку или в начале октября. Ей не страшны морозы, но если уж холодно, то может подольше сходить. Поэтому специалисты советуют брать больше семян, чем когда сажают весной.



Петрушка / Фото Pixabay

Под осенью посадку отлично подходит редис. У него нет много условий для выращивания, поэтому плоды появляются достаточно быстро. В сентябре можно посадить скороспелые сорта, урожай которых наступит через 2-3 недели. Семена вносят на 2 сантиметра вглубь.

Ягоды

Эксперты говорят, что клубника скорее приживается во время осенней посадки, а не весенней. К тому же, сорта, которые после посадки осенью могут дать урожай уже весной. Обычно растение сажают в начале сентября. Это нужно сделать до первых заморозков, чтобы она укоренилась.



Клубника / Фото Gradina Max

Также в начале или середине сентября не повредит посадить кусты малины. Родить начнут весной или поближе к лету. Следует выбрать здоровые саженцы и разместить их на солнечном участке и обильно полить. Перед посадкой землю следует подкормить навозом.

Зелень

Салат и пряные травы – оптимальный вариант для посадки в сентябре. Да, урожай можно получить уже через считанные недели. Перед посадкой следует удобрить землю, потому что зелень поглощает много питательных веществ.



Салат / Фото Adobe Stock

Также на огороде в сентябре можно посадить следующие растения:

микрозелень – урожай собирают через 20 дней;

– урожай собирают через 20 дней; листовую горчицу – созревает через 2-3 недели, не вредят даже морозы;

– созревает через 2-3 недели, не вредят даже морозы; кресс-салат – появляется на грядке уже через 2 недели после всходов;

– появляется на грядке уже через 2 недели после всходов; рукола – простая зелень, которая становится спелой через 2-3 недели;

– простая зелень, которая становится спелой через 2-3 недели; шпинат – сеют в начале сентября. Он прорастает уже через несколько недель.

Цветы

Осенняя посадка имеет свои преимущества. Такие цветы быстрее зацветают и более устойчивы к болезням. В сентябре можно сажать подснежники, крокусы, а еще:

нарциссы;

гиацинты;

тюльпаны;

астры;

бархатцы.



Крокусы / Фото Pinterest

Многолетники тоже обычно сажают в осеннее время.

пионы;

гортензии;

дельфиниумы;

маргаритки;

клематисы;

флоксы;

незабудки.

В сентябре и до середины октября можно сажать главную красавицу сада – розу. Важно, чтобы она успела укорениться до морозов. На зиму цветы накрывают плёнкой, чтобы не замерзли.