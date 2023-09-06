Возможно, вы не ожидали, но есть растения, которые могут успешно пережить зиму. Некоторые из них, возможно, еще успеют дать плоды до холодного времени. Расскажем о том, что лучше посадить.
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Что посадить в сентябре: список
Простой вариант – это посадить лук, именно зимние сорта. Они устойчивы и хорошо переносят морозы. Сажать можно уже во второй половине сентября, а собирать – где-то с июля.
Это же касается и озимого чеснока. Его принято сажать с конца сентября и практически до ноября. Важно выбрать именно те сорта, которые могут вынести зимние морозы.
Зимний чеснок / Фото Depositphotos
Вы также можете посеять в сентябре петрушку или в начале октября. Ей не страшны морозы, но если уж холодно, то может подольше сходить. Поэтому специалисты советуют брать больше семян, чем когда сажают весной.
Петрушка / Фото Pixabay
Под осенью посадку отлично подходит редис. У него нет много условий для выращивания, поэтому плоды появляются достаточно быстро. В сентябре можно посадить скороспелые сорта, урожай которых наступит через 2-3 недели. Семена вносят на 2 сантиметра вглубь.
Ягоды
Эксперты говорят, что клубника скорее приживается во время осенней посадки, а не весенней. К тому же, сорта, которые после посадки осенью могут дать урожай уже весной. Обычно растение сажают в начале сентября. Это нужно сделать до первых заморозков, чтобы она укоренилась.
Клубника / Фото Gradina Max
Также в начале или середине сентября не повредит посадить кусты малины. Родить начнут весной или поближе к лету. Следует выбрать здоровые саженцы и разместить их на солнечном участке и обильно полить. Перед посадкой землю следует подкормить навозом.
Зелень
Салат и пряные травы – оптимальный вариант для посадки в сентябре. Да, урожай можно получить уже через считанные недели. Перед посадкой следует удобрить землю, потому что зелень поглощает много питательных веществ.
Салат / Фото Adobe Stock
Также на огороде в сентябре можно посадить следующие растения:
- микрозелень – урожай собирают через 20 дней;
- листовую горчицу – созревает через 2-3 недели, не вредят даже морозы;
- кресс-салат – появляется на грядке уже через 2 недели после всходов;
- рукола – простая зелень, которая становится спелой через 2-3 недели;
- шпинат – сеют в начале сентября. Он прорастает уже через несколько недель.
Цветы
Осенняя посадка имеет свои преимущества. Такие цветы быстрее зацветают и более устойчивы к болезням. В сентябре можно сажать подснежники, крокусы, а еще:
- нарциссы;
- гиацинты;
- тюльпаны;
- астры;
- бархатцы.
Крокусы / Фото Pinterest
Многолетники тоже обычно сажают в осеннее время.
- пионы;
- гортензии;
- дельфиниумы;
- маргаритки;
- клематисы;
- флоксы;
- незабудки.
В сентябре и до середины октября можно сажать главную красавицу сада – розу. Важно, чтобы она успела укорениться до морозов. На зиму цветы накрывают плёнкой, чтобы не замерзли.