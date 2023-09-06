Вопрос сроков сбора картофеля тесно связан с погодой, сортом и климатическими особенностями региона. Обычно ее можно собирать спустя 2,5-4 месяца после посадки. Так что когда лучше копать картошку – расскажет 24 Канал.

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Когда нужно успеть собрать картофель

Преимущественно картофель начинают собирать в конце августа – начале сентября. Ранние сорта – даже уже в середине августа. А вот более поздние – в конце сентября или начале октября.

Вы можете определить, когда лучше всего это делать по определенным признакам. Например, когда ботва картофеля начинает желтеть и сохнуть, это означает, что саженцы формируют плоды. При этом стебли будут словно клониться книзу.

Если вы все еще сомневаетесь, можно провести небольшой эксперимент. Достаньте из земли несколько кустов из разных мест огорода. Показателем зрелого картофеля будет то, что плоды легко отсоединяются от листьев. Также кожура не будет морщиться, как это бывает на молодых плодах.



Зрелый картофель / Фото ТОВ "ЖМЗ"

Сориентироваться, копать картофель или нет, можно и по сроку. Предпочтительно плоды собирают через 80-100 дней после посадки.

Специалисты убеждают, что если собирать картошку слишком рано или поздно, можете потерять урожай. Если вы получили картофель очень рано, то вероятно он начнет быстро портиться и долго он не сможет храниться.