Врахуйте цей момент: що треба зробити з яблунями до холодів

Попри те, що яблуні часто вирощують в саду, добре родять вони не у всіх. Причини можуть бути різними. Є певні тонкощі.

Яблуні можуть не давати великі урожаї через недостатній полив, відсутність обрізки, а також брак поживних речовин. Тому не можна забувати про удобрення яблуні восени. А чим саме підгодувати дерево – розкаже 24 Канал.

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Чим підживити яблуні: найкращі добрива

В осінню пору яблуні також потребують води. Поливають саджанці після збору плодів та до початку заморозків. Найкраще робити це у вересні або жовтні, коли температура повітря десь +5.

Потужна речовина, яка вас не розчарує – це селітра. Завдяки їй дерева починають швидше рости та розвиватися. До того ж їм стає легше протидіяти хворобам та шкідникам. Розчин готується так: 50 грамів селітри розводимо в 10 літрах кип'ятку. Після того, як охолоне, поливаємо дерево біля стовбура.



Селітра / Фото Uapg.ua

Не менш дієвим для яблунь буде розчин із мідного купоросу. Ця речовина береже дерева від всяких хвороб та шкідників: потужно вбиває грибок та бактерії, які вражають кору, листя та плоди. Щоб зробити розчин, слід внести 100 грамів купоросу в 10 літрів води. Можете обприскувати дерева, але вже тоді, коли яблуня скине все листя.



Йод / Фото "ОН Клінік"

Захистити саджанці від бактерій допоможе усім відомий йод. Треба 10 крапель рідини розбавити у 10 літрах води. Яблуню поливають йодовим розчином під корінь.