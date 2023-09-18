Яблони могут не давать большие урожаи из-за недостаточного полива, отсутствия обрезки, а также нехватки питательных веществ. Поэтому нельзя забывать об удобрениях яблони осенью. А чем именно подкормить дерево – расскажет 24 Канал.

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Чем подкормить яблони: лучшие удобрения

В осеннее время яблони также нуждаются в воде. Поливают саженцы после сбора плодов и до начала заморозков. Лучше всего делать это в сентябре или октябре, когда температура воздуха где-то +5.

Мощное вещество, которое вас не разочарует – это селитра. Благодаря ей деревья начинают быстрее расти и развиваться. К тому же, им становится легче противодействовать болезням и вредителям. Раствор готовится так: 50 граммов селитры разводим в 10 литрах кипятка. После того как остынет, поливаем дерево у ствола.



Селитра / Фото Uapg.ua

Не менее действенным для яблонь будет раствор из медного купороса. Это вещество бережет деревья от всяких болезней и вредителей: мощно убивает грибок и бактерии, поражающие кору, листья и плоды. Чтобы сделать раствор, следует внести 100 граммов купороса в 10 литров воды. Можете опрыскивать деревья, но уже тогда, когда яблоня сбросит все листья.



Йод / Фото "ОН Клиник"

Защитить саженцы от микробов поможет всем узнаваемый йод. Надо 10 капель жидкости разбавить в 10 литрах воды. Яблоню поливают йодовым раствором под корень.