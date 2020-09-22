Молодіжний сленг все частіше можна помітити на просторах інтернету, або ж почути в розмові підлітків, але його значення не всі знають. Що означає слово кринж на молодіжному слензі – читайте далі.

Кринж – це все те, що виглядає ганебно у ваших очах. Досить часто навіть вживається жаргонне синонімічне слово до кринж – "зашквар". Також сюди можна віднести іспанський сором – коли людина відчуває сором за вчинки чи слова інших, пише 24 канал.

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В перекладі з англійської слово cringe означає здригнутися від відрази. Тобто кринж – це поганий, неякісний контент, який викликає відчуття незручності.



Слово кринж означає сором і відразу

У популярному соцмедійному застосунку TikTok є багато незручних відеороликів, які викликають відчуття огиди.

Слово кринж можна застосовувати не лише до якихось дій та вчинків інших людей. До прикладу, люди, які подивляться, як здохлу кішку доїдають хробаки, або які побачити у ютубі відео "За скільки хвилин опариші з’їдять бургер" також відчують стан кринжу – відвертої огиди від побаченого.



Кринж – відчуття огиди

Приклади застосування слова кринж

"Я побачила її сторіс. Це просто кринж"

"Твій проєкт просто кринж. Я б радив його переробити"

"Я не можу дивитися це відео, воно занадто кринжове"

"Моя дівчина починає кринжувати, коли ми заходимо в тераріум зоопарку".