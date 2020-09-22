Молодежный сленг все чаще можно заметить на просторах интернета, или услышать в разговоре подростков, но его значение не все знают. Что означает слово кринж на молодежном сленге – читайте дальше.

Кринж – это все то, что выглядит позорно в ваших глазах. Довольно часто даже употребляется жаргонное синонимичное слово к кринжу – "зашквар". Также сюда можно отнести "испанский стыд" – когда человек чувствует стыд за поступки или слова других, пишет 24 канал.

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В переводе с английского слово cringe означает вздрогнуть от отвращения. То есть кринж – это плохой, некачественный контент, который вызывает чувство неловкости.



Слово кринж означает стыд и отвращение

В популярном соцмедийного приложения TikTok много неприятных видеороликов, которые вызывают чувство омерзения.

Слово кринж можно применять не только к каким-то действиям и поступкам других людей. К примеру, люди, которые посмотрят, как дохлую кошку доедают черви, или которые увидят в ютубе видео "За сколько минут опарыши съедят бургер" также испытают состояние кринжа – искреннего отвращения от увиденного.



Кринж – чувство отвращения

Примеры применения слова "кринж"

"Я увидела ее сторис. Это просто кринж"

"Твой проект просто кринж. Я бы советовал его переделать"

"Я не могу смотреть это видео, оно слишком кринжовое"

"Моя девушка начинает кринжовать, когда мы заходим в террариум зоопарка".