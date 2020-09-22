Что означает слово кринж на молодежном сленге
Молодежный сленг все чаще можно заметить на просторах интернета, или услышать в разговоре подростков, но его значение не все знают. Что означает слово кринж на молодежном сленге – читайте дальше.
Кринж – это все то, что выглядит позорно в ваших глазах. Довольно часто даже употребляется жаргонное синонимичное слово к кринжу – "зашквар". Также сюда можно отнести "испанский стыд" – когда человек чувствует стыд за поступки или слова других, пишет 24 канал.
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В переводе с английского слово cringe означает вздрогнуть от отвращения. То есть кринж – это плохой, некачественный контент, который вызывает чувство неловкости.
Слово кринж означает стыд и отвращение
В популярном соцмедийного приложения TikTok много неприятных видеороликов, которые вызывают чувство омерзения.
Слово кринж можно применять не только к каким-то действиям и поступкам других людей. К примеру, люди, которые посмотрят, как дохлую кошку доедают черви, или которые увидят в ютубе видео "За сколько минут опарыши съедят бургер" также испытают состояние кринжа – искреннего отвращения от увиденного.
Кринж – чувство отвращения
Примеры применения слова "кринж"
"Я увидела ее сторис. Это просто кринж"
"Твой проект просто кринж. Я бы советовал его переделать"
"Я не могу смотреть это видео, оно слишком кринжовое"
"Моя девушка начинает кринжовать, когда мы заходим в террариум зоопарка".