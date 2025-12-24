Що таке дідух та чому його виносять на новорічно-різдвяні свята в Україні – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Етнографія".

Що таке дідух?

Дідух – це святковий сніп, виготовлений із добірного колосся жита, пшениці, вівса або ячменю. Його традиційно прикрашають сухими квітами, калиною та різноколірними стрічками.

Дідух був центральним символом свята в українській хаті протягом багатьох століть. Він уособлює врожай, сімейний добробут і зв'язок поколінь. Що цікаво, за давніми повір'ями саме в золотавому снопі душі померлих родичів, які приходять благословити свою родину, знаходять прихисток на час зимових свят.

За традицією, дідуха заносять до хати у Святий вечір. Це має робити господар, примовляючи: "Дідух до хати – біда з хати". Зазвичай цей сніп встановлюють на найпочеснішому місці в оселі – на покутті або в центрі святкового столу, зазначається на сайті "Українські традиції".

Крім ролі посередника між світами мертвих і живих, дідух завжди вважався запорукою добробуту та миру в домі. У давнину наші предки вірили, що святковий сніп оберігатиме мешканців від злих сил протягом усього святкового циклу аж до Водохреща.

Дідух / Фото Pinterest

Що ставити на Різдво – ялинку чи дідух?