Сіль Чистого четверга: як приготувати і що з нею робити

Чистий четвер – один з найважливіших днів Великого посту. Саме сьогодні готують четвергову сіль, яка з давніх-давен вважається потужним сімейним оберегом.

Як саме зробити четвергову сіль і для чого вона потрібна – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

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Що таке четвергова сіль

Для кожного вірянина Страсний тиждень має велике значення. Щодня є певні прикмети та традиції, які мають особливе значення. У Чистий четвер заведено готувати четвергову сіль, яка вважається потужним оберегом для сім'ї та дому. Готують таку сіль лише раз на рік – з середи на четвер або в сам четвер перед Великоднем. У 2023 році це 13 квітня.



Четвергова сіль: що це, як приготувати / Фото Pinterest

Як приготувати четвергову сіль

Для приготування четвергової солі необхідно змішати звичайну сіль в пропорції 5:1 з цілющими травами. До цієї суміші необхідно додати трохи житнього хліба. Готову суміш поставити на вогонь на кілька годин (можна поставити в духовку). Важливо дочекатися моменту, поки сіль почорніє.

Найголовніше – зробити сіль до вечора, поки не зайшло сонце. На Великдень цю сіль ставлять у кошик, освячують разом з іншими продуктами. Наші предки вірили, що лише після освячення сіль наділяється особливими властивостями.

Прикмети про сіль Чистого четверга