Сіль Чистого четверга: як приготувати і що з нею робити
Чистий четвер – один з найважливіших днів Великого посту. Саме сьогодні готують четвергову сіль, яка з давніх-давен вважається потужним сімейним оберегом.
Як саме зробити четвергову сіль і для чого вона потрібна – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.
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Що таке четвергова сіль
Для кожного вірянина Страсний тиждень має велике значення. Щодня є певні прикмети та традиції, які мають особливе значення. У Чистий четвер заведено готувати четвергову сіль, яка вважається потужним оберегом для сім'ї та дому. Готують таку сіль лише раз на рік – з середи на четвер або в сам четвер перед Великоднем. У 2023 році це 13 квітня.
Четвергова сіль: що це, як приготувати / Фото Pinterest
Як приготувати четвергову сіль
Для приготування четвергової солі необхідно змішати звичайну сіль в пропорції 5:1 з цілющими травами. До цієї суміші необхідно додати трохи житнього хліба. Готову суміш поставити на вогонь на кілька годин (можна поставити в духовку). Важливо дочекатися моменту, поки сіль почорніє.
Найголовніше – зробити сіль до вечора, поки не зайшло сонце. На Великдень цю сіль ставлять у кошик, освячують разом з іншими продуктами. Наші предки вірили, що лише після освячення сіль наділяється особливими властивостями.
Прикмети про сіль Чистого четверга
- Наші предки вірили, що четвергова сіль захищала від хвороб, розлуки. Її брали з собою в дорогу на щастя, додавали їжу важкохворим, розсипали по кутах будинку. А також носили з собою як оберіг – в маленькому мішечку.
- Сіль Чистого четверга тримають в автомобілі. Вважається, що вона допомагає у поїздках, оберігає від біди.
- Раніше трохи четвергової солі господині тримали посередині столу. Вони вірили, що так приваблюють щастя, удачу та гроші.
- Важливо було зберігати четвергову сіль в затишному місці, якомога далі від чужих очей.
- Також під час приготування читали молитви, щоб наділити сіль цілющими властивостями.