Що покласти у кошик на Маковея: список продуктів, які святять на Медовий Спас

Цього року свято Медового Спаса припадає на понеділок, 14 серпня. Також цей день називають Маковея і за традицією в церкві освячують відповідні кошики.

Які продукти обов'язково треба покласти у кошик і освятити саме на Медовий Спас – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

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Що святять на Маковея

Це свято має саме таку назву, оскільки мед та мак – найголовніші продукти, які обов'язково мають бути в кошику. Мед кладуть у баночках. Важливо, щоб він був з нового врожаю.

З давніх-давен господині ставили у кошик цілі головки маку, а прикрашали його маковійчиками – особливими букетами з квітів, які збирали у полі.



Маковійчик / Фото Pinterest

Також у кошику на Медовий Спас є:

медові стільники – символ достатку;

– символ достатку; хліб або маківник ;

; хрін – символ стійкості у вірі;

– символ стійкості у вірі; сіль – символ готовності до проблем;

– символ готовності до проблем; пахуча зелень – символ радості та віри в життя.

У деяких регіонах на Маковея освячують воду. Люди вірять, якщо після літургії з'їсти меду та запити водою, то увесь рік не будете хворіти.

Перед освяченням кошик, у який склали всі продукти, прикрашають вишитим рушником. Важливо, що освячені продукти не можна викидати. Треба з'їсти абсолютно все або поділитися з рідними й сусідами.