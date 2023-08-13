Що покласти у кошик на Маковея: список продуктів, які святять на Медовий Спас

13 серпня 2023, 19:00
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Цього року свято Медового Спаса припадає на понеділок, 14 серпня. Також цей день називають Маковея і за традицією в церкві освячують відповідні кошики.

Які продукти обов'язково треба покласти у кошик і освятити саме на Медовий Спас – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу

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Що святять на Маковея 

Це свято має саме таку назву, оскільки мед та мак – найголовніші продукти, які обов'язково мають бути в кошику. Мед кладуть у баночках. Важливо, щоб він був з нового врожаю.

З давніх-давен господині ставили у кошик цілі головки маку, а прикрашали його маковійчиками – особливими букетами з квітів, які збирали у полі. 


Маковійчик / Фото Pinterest

Також у кошику на Медовий Спас є:

  • медові стільники – символ достатку;
  • хліб або маківник;
  • хрін – символ стійкості у вірі;
  • сіль – символ готовності до проблем;
  • пахуча зелень – символ радості та віри в життя.

У деяких регіонах на Маковея освячують воду. Люди вірять, якщо після літургії з'їсти меду та запити водою, то увесь рік не будете хворіти. 

Перед освяченням кошик, у який склали всі продукти, прикрашають вишитим рушником. Важливо, що освячені продукти не можна викидати. Треба з'їсти абсолютно все або поділитися з рідними й сусідами. 

Автор: Христина Кобак