Какие продукты обязательно нужно положить в корзину и освятить именно на Медовый Спас – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

К теме Медовый, Яблочный и Ореховый Спаси 2023: дать празднование и традиции

Что святят на Маковея

Этот праздник имеет именно такое название, поскольку мед и мак – самые главные продукты, которые обязательно должны быть в корзине. Мед кладут в баночках. Важно, чтобы он был из нового урожая.

С давних пор хозяйки ставили в корзину целые головки мака, а украшали его маковойчиками – особыми букетами из цветов, которые собирали в поле.



Маковейчик / Фото Pinterest

Также в корзине на Медовый Спас есть:

медовые соты – символ изобилия;

– символ изобилия; хлеб или маковник ;

; хрен – символ стойкости в вере;

– символ стойкости в вере; соль – символ готовности к проблемам;

– символ готовности к проблемам; благоухающая зелень – символ радости и веры в жизнь.

В некоторых регионах на Маковея освящают воду. Люди верят, если после литургии съесть мед и запросы водой, то весь год не будете болеть.

Перед освящением корзину, в которую сложили все продукты, украшают вышитым полотенцем. Важно, что освященные продукты нельзя выбрасывать. Надо съесть все или поделиться с родными и соседями.