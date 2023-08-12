Дни празднования Спаса неизменны, отмечает 24 Канал. Первым отмечают Медовый Спас – 14 августа, Яблочный Спас – 19 августа, Ореховый Спас – 29 августа.

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На это время года приходится больше всего хозяйственных работ, продолжается жатва и заготовка продуктов на зиму. Поэтому существует обычай освящать яблоки, груши, сливы, мед, колосья пшеницы и ржи.

Традиции Медового Спаса

Наши предки верили, что на Медового Спаса или Маковии лето дает дорогу осени. Его отмечают 14 августа и именно в это время начинается самый активный период сбора урожая и меда. По традиции в этот день освящают мед, а после литургии пробуют его. Желание, которое человек загадывает с первой ложкой меда, обязательно сбудется.



14 августа – Медовый Спас / Фото Pixabay

Когда и как празднуют Яблочный Спас

У православных христиан этот праздник сочетается с Преображением Господним, которое выпадает на 19 августа. В церкви освящают яблоки, а затем из них готовят всевозможные вкусные блюда, пекут пироги. Также в этот день никто тяжело не работает, не строит ничего, не копает, убирает, шьет и стирает. Поговаривают, что кто на Спас шьет, тот до конца жизни будет лить слезы. А если на Яблочный Спас пожелтели листья на деревьях – скоро сильно похолодает.



19 августа – Яблочный Спас / Фото Pixabay

Третий Спас – Ореховый

Так этот праздник назвали потому, что он пришелся на период, когда наиболее обильно рождают орехи – конец августа. С давних времен люди в это время запасались хлебом и орехами на зиму, проводили интересные ярмарки. Если Ореховый Спас человек случайно купит или найдет двойной орех – его ждет финансовое благополучие и успех на весь следующий год.