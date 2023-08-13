Які продукти обов'язково треба покласти у кошик і освятити саме на Медовий Спас – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.
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Що святять на Маковея
Це свято має саме таку назву, оскільки мед та мак – найголовніші продукти, які обов'язково мають бути в кошику. Мед кладуть у баночках. Важливо, щоб він був з нового врожаю.
З давніх-давен господині ставили у кошик цілі головки маку, а прикрашали його маковійчиками – особливими букетами з квітів, які збирали у полі.
Маковійчик / Фото Pinterest
Також у кошику на Медовий Спас є:
- медові стільники – символ достатку;
- хліб або маківник;
- хрін – символ стійкості у вірі;
- сіль – символ готовності до проблем;
- пахуча зелень – символ радості та віри в життя.
У деяких регіонах на Маковея освячують воду. Люди вірять, якщо після літургії з'їсти меду та запити водою, то увесь рік не будете хворіти.
Перед освяченням кошик, у який склали всі продукти, прикрашають вишитим рушником. Важливо, що освячені продукти не можна викидати. Треба з'їсти абсолютно все або поділитися з рідними й сусідами.