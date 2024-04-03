Чи правда, що погасла свічка віщує негаразди

У народі вважають – якщо погасла свічка, то чекайте на біду. Зокрема, існує думка, що вона допомагає, коли людина молиться. Потухла – значить може втратити свої сили.

У Православній церкві України стверджують, що свічка є символом світла, яке перемагає темряву, та просять людей не вірити у забобони. Якщо вона згасла, то просто запаліть ще раз, передає LifeStyle 24.

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Погасла свічка – до біди: правда чи міф

Через свічку віряни звертаються до Бога. Цікаво, що у давні часи наші предки брали бджолиний віск, аби зробити свічку та принести її до церкви. Так вони дякували Господу за любов та благодать, які Він проявляє до людей.

Подібні забобони шкодять нашому духовному життю, пізнанню Господа та істинної віри. Коли в людини немає щирої віри в Бога, то "богом" для неї стає щось інше. Пам'ятайте: усі негаразди та сумніви можна побороти молитвою до Господа та щирим каяттям. Забобони ж, навпаки, перекручують істинну віру та породжують у душі страх, який і стає причиною негараздів,

– кажуть священники.

У храмі не варто зосереджуватися на свічці. Присвятіть цей час щирій молитві, яка допоможе вам та близьким людям. Загасити її може будь-що та будь-хто: легенький вітерець, власний подих та рух людини, яка стоїть поруч. Це звичайний випадок, який не несе за собою жодних негараздів.